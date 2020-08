Retour réussi pour Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime s’est payé une victoire en deux manches de 6-4 et 6-1 face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, samedi, à son retour au jeu dans le cadre du tournoi Western & Southern, qui est exceptionnellement présenté à New York.

Le Québécois de 20 ans, qui pointe au 20e rang de l’ATP, a bouclé ce match de premier tour en seulement 1h16 min. Il disputait sa première rencontre sur le circuit depuis le 27 février.

«Ça me semble incroyable. C’est formidable d’être de retour, même s’il n’y a pas de foule», a lancé Auger-Aliassime à TennisTV après sa victoire. Il s’agissait de sa troisième en autant d’affrontements face au Géorgien, qui occupe présentement le 27e rang mondial.

«Je n’ai vraiment pas eu un bon début de match avec mon service, mais j’ai réussi à trouver le moyen de revenir et de jouer de mieux en mieux. Je crois qu’il a eu plus de problèmes au service que la dernière fois que je l’ai affronté.»

Basilashvili a effectivement concédé le premier set après avoir commis deux doubles fautes alors qu’il était mené 4-5. Le Québécois a aussi connu sa part d’ennuis au service, commettant même trois doubles fautes lors du premier jeu du match.

«J’étais un peu nerveux au premier set, a admis Auger-Aliassime en entrevue avec le site de l’ATP. C’était stressant, je ne savais pas trop ce qui allait arriver.»

«La sensation qui me manquait est celle de gagner. C’est pour ça qu’on joue. Évidemment, on aime jouer, compétitionner, frapper des coups, mais en même temps, nous sommes des compétiteurs. Nous voulons des résultats et nous voulons gagner. D’être capable de vivre ça dès mon premier match de retour, il n’y a rien de mieux. Cette confiance, ce sentiment, il n’y a rien de comparable. »

Au deuxième tour, le Québécois affrontera le vainqueur du match opposant l’Italien Lorenzo Sonego, 46e mondial, à l’Américain Tennys Sandgren, 55e. Ce dernier a reçu un laissez-passer pour le tableau principal.

Plus tard en journée, Denis Shapovalov croisera le fer avec le Croate Marin Cilic. L’Ontarien Milos Raonic se mesurera quant à lui à l’Américain Sam Querrey.