D’imprimeur à préposé en CHSLD: il est confronté à la mort chaque jour

Au front depuis des mois contre la COVID-19, un concierge en CHSLD « qui a vu la mort » de près en appelle à la solidarité des Québécois pour éviter une deuxième vague et dénonce du même coup les théories du complot qui minent l’effort de guerre.

« Voir une personne mourir, complètement seule, ça marque à vie... », laisse tomber avec émotion Martin Lamontagne.

Ce résident de Montréal-Nord, âgé de 47 ans, s’est découvert une nouvelle carrière, mais surtout une nouvelle passion, en travaillant en CHSLD après avoir perdu son emploi des 30 dernières années dans une imprimerie, à cause de la pandémie.

Pour lui, il était impensable de prendre la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et d’attendre que le virus s’essouffle.

« Pas question que je reste là à attendre, lance-t-il. Ma blonde m’a dit “Martin, c’est le bordel au CHSLD où je travaille, on manque de monde, je ne sais plus quoi faire”. »

Deux semaines après le début du confinement, il devenait membre de l’équipe d’entretien et de désinfection des chambres d’un CHSLD privé conventionné de Montréal-Nord, dont il veut taire le nom.

21 jours de suite

Il a travaillé d’arrache-pied en zone chaude, dont deux fois pendant 21 jours d’affilée pour remplacer des collègues qui tombaient comme des mouches, malades à leur tour.

Si aujourd’hui le pire semble passé dans les CHSLD, M. Lamontagne ne mâche pas ses mots contre les conspirationnistes actifs sur les réseaux sociaux ou les militants antimasques.

« C’est cracher sur les vies perdues [...] ça me choque, tranche-t-il. Moi, je l’ai vue la COVID-19, j’étais là. »

Il les invite à se joindre à l’effort de guerre, car c’est ainsi que les Québécois retrouveront leur liberté, estime-t-il.

« Nous devons être solidaires », lance-t-il comme message.

Les mois passés en zone chaude ont été pour lui une « leçon d’humanité ».

Jamais il n’oubliera le moment où il est entré dans la chambre d’un résident, avec qui il aimait discuter de hockey.

Croyant que celui-ci dormait puisqu’il ne lui répondait pas, M. Lamontagne a poursuivi le nettoyage de la pièce.

Mais remarquant que le résident ne ronflait même pas, il a constaté qu’il venait tout juste de s’éteindre.

« Au début, j’ai paniqué, perdu mes moyens... mais malheureusement, on finit par s’habituer », dit-il, ajoutant avoir vécu une trentaine de décès en quelques mois.

Ce fut pénible, il passait des journées entières à « frotter, frotter et encore frotter » pour tout désinfecter.

Confinés dans leurs chambres, les aînés étaient des « prisonniers ».

Roulette russe

Et ceux qui regardaient la télévision lui demandaient « s’ils allaient mourir ici ». Non, leur assurait-il, redoublant d’ardeur.

« À force de travailler fort, on a réussi à en sauver », se félicite-t-il.

Il compare la COVID-19 à une roulette russe. Pour des résidents, c’était une condamnation en trois jours, pour d’autres, la maladie s’étirait sur des mois.

Même s’il reconnaît que les aînés en CHSLD ont une espérance de vie réduite, ils ont souvent encore quelques années devant eux et l’impact du nouveau coronavirus sur l’hécatombe du printemps est indéniable, selon M. Lamontagne.

La COVID-19 a emporté 5739 Québécois depuis mars et en a infecté 61 599, selon les plus récentes statistiques provinciales.

Asymptomatique

Martin Lamontagne l’a lui-même attrapée, mais il était asymptomatique.

En une semaine, il a passé quatre tests de dépistage pour obtenir ses deux négatifs et retourner travailler le plus vite possible.

Il était allé se faire dépister de sa propre initiative, déplorant le manque de tests systématiques pour les travailleurs en santé.

« Je ne dis pas que le gouvernement n’a pas fait d’erreurs », note-t-il, mais le quadragénaire tient avant tout à protéger ses résidents d’une deuxième vague.

Car s’il pourra dire avec fierté à ses petits-enfants un jour qu’il se trouvait au front pendant la pandémie mondiale de 2020, il n’espère pas la revivre pour autant.