[EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5H20

PLANÉTAIRE

Cas: 23 213 489

Morts: 804 556

Rétablis: 14 917 428

ÉTATS-UNIS

Cas: 5 668 245

Morts: 176 362

Rétablis: 1 985 484

CANADA

Québec: 61 599 cas (5739 décès)

Ontario: 41 287 cas (2797 décès)

Alberta: 12 748 cas (230 décès)

Colombie-Britannique: 4915 cas (202 décès)

Saskatchewan: 1597 cas (22 décès)

Nouvelle-Écosse: 1078 cas (64 décès)

Manitoba: 872 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 188 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 124 629 cas (9071 décès)

NOUVELLES

5h23 | L'Inde franchit les trois millions de cas déclarés

L'Inde a franchi dimanche le cap des trois millions de personnes porteuses du nouveau coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé.

AFP

5h09 | La COVID-19 n’a pas voyagé avec les touristes

Du tourisme en pleine pandémie, c’est possible. Dans plusieurs régions prisées cet été, on constate avec soulagement que l’arrivée massive de vacanciers n’a pas causé de vague de contaminations par la COVID-19, comme le craignaient des citoyens et des élus.

Photo Jean-François Desgagnés

4h33 | Bousculade mortelle dans une discothèque pour fuir la police

Une bousculade dans une discothèque de Lima au Pérou a provoqué samedi soir la mort de plus d'une dizaine de personnes qui tentaient de fuir la police, venue faire respecter le couvre-feu imposé en raison de l'épidémie de la COVID-19.

4h21 | La Corée du Sud enregistre un nombre record de cas depuis mars

La Corée du Sud a fait état dimanche de la plus forte hausse quotidienne de cas de coronavirus depuis début mars, ce qui fait craindre aux autorités que le pays se situe «à la limite d'une épidémie nationale».

La majorité des 397 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans la région du grand Séoul, où réside la moitié de la population de ce pays de 51 millions d'habitants, selon le Centre de contrôle des maladies.

AFP

0h01 | Plusieurs pays imposent des restrictions pour éviter une 2e vague au retour des vacances

Des pays comme la Corée du Sud dimanche optent pour des restrictions accrues, fermant plages et restaurants, pour essayer d'éviter une seconde vague de Covid-19, alors que les retours de vacances sont pointés du doigt comme une source de contagion, comme en Italie.