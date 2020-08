Golfe du Mexique: 58% de la production pétrolière suspendue à cause de la météo

À l'approche de l'ouragan Marco et de la tempête tropicale Laura, les compagnies énergétiques ont décidé de suspendre par précaution l'équivalent de 58% de la production de pétrole dans le Golfe du Mexique, a indiqué dimanche une agence américaine.

Cela correspond à 1,07 million de barils par jour.

L'équivalent de 45% de la production de gaz naturel dans la région a aussi été suspendue, a souligné le Bureau de régulation de l'environnement et de la sécurité (BSEE) dans son dernier état des lieux dimanche vers 19H30 GMT.

Par prudence, 114 plateformes de production sur les 643 plateformes accueillant du personnel ont en effet été évacuées dans le Golfe du Mexique, qui fournit à lui seul 17% de la production américaine de brut.

Cinq plateformes de forage ont aussi été évacuées tandis que huit autres plateformes mobiles de forage ont été déplacées hors des trajectoires prévues pour Marco et Laura.

Toutes les installations seront inspectées après leur passage et pourront reprendre immédiatement la production, souligne l'agence.

Selon le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, Marco s'est transformé en ouragan dimanche et devait traverser le centre du Golfe du Mexique dans la journée avant de s'approcher de l'État américain de Louisiane lundi.

L'oeil de la tempête Laura s'est déplacé dimanche à travers Haïti et la République dominicaine puis devrait être près ou au-dessus de Cuba dimanche soir et lundi, et au-dessus du sud-est du Golfe du Mexique lundi soir et mardi. Selon les dernières prévisions du NHC, elle devrait ensuite s'approcher du centre et du nord-ouest du Golfe du Mexique mardi soir et mercredi.