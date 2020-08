Presque autant de cas de COVID-19 au Manitoba qu'au Québec

Signe supplémentaire que la pandémie s'est transporté du centre vers l'ouest du pays, le Manitoba a annoncé un nombre record de nouveaux cas de COVID-19, dimanche, pour une seconde journée de suite.

La santé publique manitobaine a recensé pas moins de 72 personnes atteintes de la COVID-19 sur son territoire dans les 24 dernières heures. Son précédent record de 42 personnes infectées avait été établi la veille.

Comme la Saskatchewan précédemment, le Manitoba doit composer avec des éclosions de COVID-19 au sein des communautés huttérites, des groupes sectaires protestantes vivant en communautés recluses comme les amish.

L'hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin, a assuré dimanche que ces communautés «coopèrent et travaillent avec la santé publique pour tenter de limiter la propagation du virus».

Quelques semaines auparavant, la Saskatchewan avait observé le même phénomène sur son territoire. Celui-ci s'est depuis résorbé, si bien que la province n'a annoncé que trois nouveaux cas de COVID-19 dimanche.

Retour sous les 100 cas

Pour sa part, le Québec est repassé sous la barre des 100 cas par jour, dimanche, après avoir franchi ce seuil samedi, mettant fin à une série de huit jours d'annonces dans les deux chiffres.

La Belle Province a répertorié 74 contaminations au cours des dernières 24 heures. De plus, un décès survenu à une date indéterminée s'est ajouté au lourd bilan du Québec.

L'Ontario, de son côté, est demeuré au-dessus du seuil des 100 cas avec 115 infections au SRAS-CoV-2 de plus. Cependant, aucun décès n'a été rapporté dans la province la plus populeuse du pays.

L’Ontario est allé de l'avant avec une nouvelle étape de son déconfinement, dimanche, en permettant les rassemblements jusqu'à 50 personnes en milieu clôt, comme les salles de réception.

Ailleurs au pays, deux cas et un décès ont été déplorés en Nouvelle-Écosse, tandis qu'un cas a été signalé au Nouveau-Brunswick.

Au total, le Canada comptait 267 personnes infectées de plus que la veille, dimanche, pour un total de 124 894 cas depuis le début de la pandémie. On dénombre désormais 9073 Canadiens ayant perdu la vie après avoir contracté le virus, soit deux de plus que la veille.

L'Alberta et la Colombie-Britannique n'ont toutefois pas mis à jour leurs données.

La situation au Canada:

Québec: 61 673 cas (5740 décès)

Ontario: 41 402 cas (2797 décès)

Alberta: 12 748 cas (230 décès) – données de vendredi

Colombie-Britannique: 4915 cas (202 décès) – données de vendredi

Saskatchewan: 1600 cas (22 décès)

Nouvelle-Écosse: 1080 cas (65 décès)

Manitoba: 944 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 189 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 124 894 cas (9073 décès)