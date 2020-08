Un chauffeur d’UPS accusé de six fusillades sur l’autoroute

Un chauffeur d'UPS a été accusé en lien avec une série de fusillades survenues sur l'autoroute dans l'Oregon au cours des derniers mois.

Kenneth Ayers, 49 ans, de Roseburg, a été arrêté mercredi, soit un jour après un incident survenu le 19 août au cours duquel une femme a été atteinte par balle alors qu'elle conduisait sur l'Interstate 5, rapporte CNN.

Il est également suspecté d’être impliqué dans six autres fusillades survenues en mai, juin et juillet à Josephine, Jackson et dans les comtés de Douglas, a déclaré la police d’État de l'Oregon.

Il fait face à des accusations de tentative de meurtre, d'agression, d'utilisation illégale d'une arme, de méfait criminel et de mise en danger imprudente d'une autre personne, ont indiqué les autorités.

La femme atteinte le 19 août dernier a été soignée et a pu obtenir son congé de l’hôpital.

Personne n'a été blessé lors des autres fusillades.

Le camion de Kenneth Ayers a été saisi. Une fouille par les policiers a permis d’y découvrir une arme à feu qui correspond à celle utilisée lors des fusillades. Ayers a été arrêté et est détenu sous caution.

L’entreprise UPS a déclaré qu'elle coopérait avec les enquêteurs.

«Nous sommes profondément préoccupés par ces allégations et coopérons pleinement avec les autorités qui ont répondu. Les armes à feu sont interdites dans les installations d'UPS et dans nos véhicules. Toute information complémentaire à ce sujet devrait provenir des autorités chargées de l'enquête», a déclaré UPS dans un communiqué.

La police n'a fourni aucune information sur un mobile ni aucun détail supplémentaire.