Vol d’avion au cœur de la tempête Laura

Un pilote téméraire a filmé son vol alors qu’il traversait une tempête tropicale mortelle, dimanche. Les images ont de quoi couper le souffle.

La tempête tropicale Laura a atteint Haïti et se dirige vers le golfe du Mexique. Elle devrait atteindre les États-Unis mercredi.

Cela n’a pas empêché le pilote Nick Underwood de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de faire un vol en plein cœur de la tempête.

Sur les images en accéléré, on voit le ciel sombre, les épais nuages et mêmes des éclairs. Parfois les nuages sont tellement épais qu’on ne voit plus le ciel.

Le chasseur de tornades n’en est pas à ses premiers vols dans des situations aussi risquées.

Tout récemment, il avait effectué un vol similaire lors de la tempête Hanna ainsi qu’un autre lors de la tempête Isaias.