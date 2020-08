Chefferie du Parti conservateur: Erin O'Toole a obtenu beaucoup d'appuis en Mauricie

Le nouveau chef du Parti conservateur a reçu l'appui d'une majorité de militants de la Mauricie, dont celui de l'ex-candidat vedette et ex-maire de Trois-Rivières Yves Lévesque, qui s'était rangé derrière Erin O'Toole dès le début de la campagne. M. Lévesque l'avait d'ailleurs accueilli à Trois-Rivières.

«Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Ses propos étaient de la musique à mes oreilles. Ses engagements et sa vision des choses aussi. Effectivement, d'avoir supporté M. O'Toole et de le voir prendre la direction du parti, c'est certain que c'est un avantage pour nous», a commenté M. Lévesque.

Il ne cache pas qu'avec Erin O'Toole, la porte est beaucoup plus grande ouverte pour son retour lors de la prochaine campagne fédérale. Yves Lévesque ne dirait probablement pas non si jamais il était sollicité pour prendre une part plus active à la préparation de la stratégie conservatrice au Québec.

L'organisation conservatrice a noté qu’Yves Lévesque a exercé une forte influence sur les militants de la Mauricie dans le cadre de cette campagne au leadership.

«Je pense que le travail de Yves démontre son amour pour le Parti conservateur et sa volonté de vouloir nous aider à tasser Justin Trudeau», a indiqué Alain Rayes, député du comté de Richmond-Arthabaska. Ce dernier ignore si le nouveau chef le maintiendra dans son rôle de lieutenant québécois des conservateurs.

L'ex-ministre et ancien député de Trois-Rivières Pierre H. Vincent, de son côté, a voté pour Peter Mackay parce qu'il estime que celui-ci disposait d'un bagage politique plus important que celui de M. O'Toole.

«Ministre de la Justice, de la Défense, des Affaires extérieures, je trouvais que c'était une candidature qui avait une expertise intéressante pour le futur du Canada», note l'ancien ministre sous Brian Mulroney. Pierre H. Vincent avait siégé à Ottawa avec le père de Peter MacKay, Elmer Mackay.