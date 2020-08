Colis intercepté: une grosse prise au pénitencier de Donnacona

Un colis contenant des produits évalués à plus de 131 000$, livré par un drone, a été intercepté par le personnel du pénitencier de Donnacona jeudi dernier.

C’est ce qu’a annoncé le Service correctionnel du Canada (SCC), lundi, par voie de communiqué, saluant du même coup la vigilance du personnel de l’établissement fédéral à sécurité maximale.

Ainsi, 277 grammes de cire de cannabis, 104 grammes d’un mélange de haschich et de marijuana, 140 grammes de tabac, ainsi qu’un téléphone intelligent avec chargeur et fil USB ont été saisis. La valeur de ces objets interdits et non autorisés est estimée à 131 400$.

Mentionnons que le drone, qui a également été réquisitionné, a une valeur communautaire de 2500$, d’après l’agence fédérale.

Le SCC précise d’ailleurs disposer d’un bon nombre d’outils pour prévenir l’introduction de drogues dans les établissements, notamment, des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des bâtiments, des détenus et des visiteurs.