Deuxième attaque de chien en moins d’un an dans une garderie de l’Estrie

Une garderie en milieu familial d’Orford, en Estrie, a été le site d’une deuxième attaque de chien en moins d’un an.

Cette fois, ce n'est pas un enfant, mais une infirmière qui a été mordue, a rapporté TVA Nouvelles, lundi. Elle s'était rendue sur place pour donner des soins à la mère de la propriétaire.

Cynthia Perreault a eu la peur de sa vie.

«Je tremblais de tout mon corps», a-t-elle dit, en entrevue.

Elle devait donner des soins à domicile à une personne âgée, quand elle a été sauvagement attaquée par deux chiens qui étaient sur place.

«Ils ont arraché la barrière qui était dans le cadre de porte et ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont attaquée. Je pensais mourir», a raconté la victime.

Une des bêtes a réussi à la mordre sévèrement à une fesse.

«Je me suis rendu à l'hôpital de peine et de misère, ça me brulait.»

Cette attaque est survenue dans la même garderie où le petit William a été mordu au visage en novembre dernier.

Selon l'infirmière, il y avait cinq enfants sur place le jour de son agression.

«Je trouve inconcevable que deux chiens comme ça se trouvaient dans la maison après ce qui s'était passé, a commenté Mme Perreault. L'attaque dont j'ai été victime aurait pu être évitée.»

La Régie de police de Memphrémagog a donné un constat d'infraction de 650 $ à la propriétaire des chiens. Aucune accusation criminelle ne sera déposée contre elle.

L'enquête a déterminé qu'un des chiens a causé la blessure la plus importante. D'un commun accord entre la SPA de l'Estrie et la propriétaire, le chien a été euthanasié. L'autre, celui qui avait mordu un enfant de 4 ans en novembre dernier, a été envoyé dans une autre famille où il n'y a pas de jeunes enfants.

«L'information que j'ai, c'est qu'il n'y aurait plus de chien dans la résidence où les deux événements sont survenus», a indiqué la porte-parole de la SPA de l'Estrie, Marie-Pier Quirion.