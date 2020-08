Le CH en séries a revigoré TVA Sports

La présence du Canadien en séries a permis à TVA Sports de faire le plein de téléspectateurs après une période creuse en raison du coronavirus.

En incluant la ronde de qualification remportée contre les Penguins de Pittsburgh, les 10 matchs post-saison du Tricolore ont rallié une moyenne de 804 000 Québécois, selon Numéris. Huit rencontres ont enregistré des pointes de plus d’un million de téléspectateurs.

À TVA Sports, qui s’est retrouvée au sommet des auditoires à plusieurs reprises grâce aux parties du CH, on dresse un bilan des dernières semaines positif.

Dans un message transmis au Journal par courriel, le vice-président de TVA Sports et de TVA Nouvelles, Serge Fortin, s’est dit satisfait des résultats.

« Tout au long des 11 rencontres diffusées (incluant la partie hors-concours), les Canadiens ont fait vivre de bons moments aux amateurs, notamment avec l’éclosion des jeunes Kotkaniemi et Suzuki et les performances de Carey Price », indique Serge Fortin.

Moins bon qu’en 2017

Les cotes d’écoute des séries 2020 des hommes de Claude Julien n’ont toutefois jamais égalé celles des précédentes séries de fin de saison auxquelles l’équipe avait participé. En 2017, la série de six matchs du Tricolore contre les Rangers de New York avait joint 1 384 000 amateurs à TVA Sports, selon les données de Numéris compilées par Deep Blue Canada.

En 2015, la fièvre avait été encore plus forte. Pas moins de 1 551 000 sportifs de salon avaient regardé leur première ronde contre les Sénateurs d’Ottawa, ronde qu’ils avaient remportée en six rencontres. Ces résultats avaient atteint un nouveau sommet au deuxième tour. Leurs six matchs face au Lightning de Tampa Bay avaient rallié une moyenne de 1 604 000 mordus à TVA Sports.

En plein été

La prudence est toutefois de mise quand vient le temps de comparer les données de 2015 et de 2017 avec celles de 2020. De manière générale en télévision, les auditoires sont toujours plus grands au printemps. La plupart des émissions régulières ayant quitté l’antenne, la voie est habituellement libre pour Carey Price et compagnie.

Les présentes séries éliminatoires ont lieu en plein été, une période de l’année où plusieurs d’entre nous sont en vacances, rappelle Serge Fortin.

Qui plus est, en raison du format unique du tournoi, certaines parties du CH étaient programmées en après-midi et non en soirée, à heure de grande écoute.

Parts de marché en hausse

Le retour du hockey redonnera des couleurs aux parts de marché de TVA Sports, qui avaient fortement fléchi au printemps, quand l’ensemble des ligues sportives avaient annulé leurs activités en raison du coronavirus.

Établies à 2 % en janvier et février, elles sont descendues aussi bas qu’à 0,7 % au cours des mois suivants.

Durant la diffusion des 10 parties en séries du Canadien, elles affichaient 35,8 %.