Les appareils des Snowbirds pourront de nouveau voler

Les Snowbirds reprendront les airs après une interruption de trois mois imposée à la suite de l’écrasement tragique qui avait coûté la vie à la capitaine Jennifer Casey en Colombie-Britannique en mai. Toutefois, aucun spectacle ne se déroulera cette année.

L’accident avait eu lieu lors d’une tournée pancanadienne des Snowbirds visant à remonter le moral des Canadiens durant la pandémie de la COVID-19. Un rapport provisoire a permis de constater que l’avion avait heurté un oiseau.

Le pilote qui accompagnait Mme Casey, Richard MacDougall, avait subi des blessures lors de l’écrasement survenu peu de temps après le décollage.

«La reprise des opérations aériennes fait suite à une analyse approfondie des risques techniques et opérationnels qui a permis d’établir un ensemble de mesures d’atténuation des risques, a expliqué le ministère de la Défense par communiqué. Comme il y a eu deux accidents d’avion CT-114 Tutor en huit mois, cette analyse devait être approfondie, détaillée et large afin d’améliorer la sécurité générale des opérations de la flotte de CT-114 Tutor.»

Cette tragédie du mois de mai fait suite à un autre écrasement impliquant l'avion en octobre 2019, lors d’un spectacle aérien donné ayant lieu aux États-Unis. Le pilote de l’avion s’en était tiré sain et sauf après une éjection d’urgence.

Selon le communiqué de la Défense nationale, malgré la reprise des vols, seules les opérations aériennes d’autres types peuvent reprendre, mais d’autres détails n’ont pas été fournis jusqu’à présent.

«Les Snowbirds pleurent toujours la perte de la capitaine Jennifer Casey, a indiqué le Lieutenant-colonel Denis Bandet, commandant du 431e Escadron de démonstration aérienne. Toutefois, la meilleure façon de lui rendre hommage est de reprendre les opérations de manière sûre et réfléchie. Bien que nous soyons attristés que la saison de spectacles aériens 2020 soit officiellement annulée et que l’opération INSPIRATION ne se soit pas terminée comme prévu, l’équipe est impatiente de voler de nouveau et de commencer à s’entraîner en vue de la prochaine saison».

L’aviation royale canadienne dispose de 23 avions CT-114 Tutor.