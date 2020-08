Les McCloskey, de l'«autodéfense» à la défense de Trump

Quel exploit vaut à Mark et Patricia McCloskey l'honneur d'être invités lundi soir à la tribune de la convention nationale républicaine? Il a suffi à ce couple d'Américains, postés devant leur imposante maison, de mettre en joue des manifestants qui protestaient contre le racisme et les brutalités policières.

• À lire aussi: Un couple d'Américains inculpé après avoir pointé des armes vers des manifestants

Les faits se sont déroulés fin juin dans la voie privée très cossue où résident les deux sexagénaires, dans la ville de St. Louis, au bord de l'État du Missouri.

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voit Mark et Patricia McCloskey brandir chacun une arme, pieds nus, devant les colonnades et les buis soigneusement taillés du jardin de leur vaste demeure. Lui tient fermement un fusil d'assaut, elle un petit pistolet.

À quelques dizaines de mètres défilent des manifestants, en majorité noirs, sur lesquels les McCloskey n'hésitent pas à pointer le canon de leur arme. Les protestataires sont pourtant restés pacifiques selon la procureure locale. La confrontation en est d'ailleurs restée là, sans un coup de feu de tiré.

Pour la droite conservatrice, le couple de juristes n'a fait qu'exercer un droit fondamental et séculaire: la défense de la propriété privée. Ceci, après que le portail de leur rue privée eut été forcé par des vandales faisant partie du cortège. Et ils étaient protégés par le sacro-saint deuxième amendement de la Constitution américaine, qui permet la détention d'arme à feu.

Pour d'autres, les McCloskey illustrent ce sentiment de supériorité de certains Blancs fortunés, terreau de tous les abus dont sont victimes les minorités ethniques aux États-Unis, Afro-Américains les premiers.

La procureure de St Louis, Kimberly Gardner, a d'ailleurs engagé une action en justice contre les deux avocats pour utilisation illégale d'armes à feu. Des poursuites qualifiées d'«abus de pouvoir» par la Maison-Blanche.

Quant au président Donald Trump, il a soutenu que les deux résidents allaient «au mieux être salement passés à tabac et leur maison mise a sac et probablement incendiée». Les traduire devant les tribunaux serait «une honte», a-t-il martelé.

L'ouverture lundi de la convention nationale républicaine offre aux McCloskey l'occasion de renvoyer l'ascenseur vers le président-candidat.

M. Trump ne cesse de dépeindre, en cas de victoire le 3 novembre de Joe Biden, une Amérique livrée aux bandes de casseurs sans-papiers et aux groupuscules d'extrême gauche et dans laquelle les citoyens honnêtes se verraient confisquer leurs armes détenues légalement.

«Bien que les médias aient tenté de les "éliminer", les (McCloskey) ont lutté en faveur de la liberté individuelle et des droits constitutionnels», a abondé l'équipe de campagne du milliardaire.