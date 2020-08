Manifestation devant l'hôtel de ville pour sauver la marina de Lachine

Une centaine de plaisanciers qui utilisent le port de Lachine refusent de voir celui-ci fermer à la fin octobre et se sont réunis lundi midi devant l'hôtel de ville de Montréal pour faire connaitre leur mécontentement.

Ils ont notamment scandé «Sau,sau,sau, sauvons la marina!».

«On veut dénoncer l’improvisation et le manque de transparence de l’administration Plante actuelle. Le 8 juillet dernier, ils nous ont annoncé d’une manière cavalière, sans consultation, sans préavis, qu’ils fermaient la marina de Lachine, la plus grande au Québec», mentionne la présidente de l’Association des plaisanciers du Port de Lachine, Josée Côté, accompagnée de l’élu du parti d'opposition Ensemble Montréal et maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan De Sousa.

ALEX PROTEAU/24 HEURES/AGENCE QMI

«L’absence de transparence de la Ville dans sa démarche est préoccupante, d’autant plus, qu’elle concerne directement des centaines de citoyens qui n’ont plus se faire entendre. Fermer la plus grande marina du Québec dès l’automne 2020 équivaut à l’expropriation de nombreuses familles qui se retrouveront sans lieu de villégiature et aura des impacts financiers importants pour les commerçants de Lachine», ajoute-t-elle.

Dans le cadre de l’assemblée du conseil, une pétition signée par plus de 10 000 citoyens sera déposée aux noms des plaisanciers afin de forcer l’administration à reconsidérer sa décision de mettre fin aux activités de la marina de Lachine.

Les plaisanciers tenaient à se faire entendre. C’est le cas de la famille Morin-Lelièvre, qui réside à Repentigny, qui s’insurge de perdre la marina.

«Ça représente une grande partie de notre famille parce que ça fait 10 saisons que nous sommes là. [...] Aller faire des activités sur l’eau, ça nous permet de nous rapprocher», soutient le père de famille François-Xavier Lelièvre.

Rappelons que l'administration de la mairesse Valérie Plante a décidé de fermer la marina à la fin de l’été.

La Ville investira 20 millions $ pour transformer la pointe en parc. La transformation impliquera plusieurs travaux comme la réfection de l’électricité, des égouts ou encore la protection des berges fortement endommagées par l’érosion.

Réaction de la mairesse

«Ça va être la première fois en 35 ans que les citoyens de Montréal vont être consultés sur un investissement de 16, 5 millions de dollars dans cet espace. Depuis que la marina est devenue de plus en plus municipale, des dettes ont été radiées, il y a eu des investissements qui ont été payés. D’habitude une marina, c’est privé. Celle là elle est municipale et les fonds publics y coulaient allègrement. Est-ce qu’on va utiliser 16,5 millions de dollars pour un petit nombre de gens ou va-t-on utiliser cette occasion pour faire un projet porteur qui va être bon pour l’ensemble de la population? On va travailler avec l’ensemble de la population pour définir ce projet-là», a assuré la mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic.

Elle assure qu’il y aura de la place pour les plaisanciers, sur le bord de l’eau, où il n’y a pas d’érosion. L’endroit pourra également servir de marina d’escale pour les plaisanciers qui arrivent de l’Ontario et qui se dirigent vers les écluses.