Un père incestueux risque la peine d’emprisonnement maximale

Un père incestueux risque fortement de passer de nombreuses années au pénitencier pour avoir eu des relations sexuelles complètes avec sa fille, et ce, à une vingtaine de reprises, puisque la Couronne réclame la peine maximale de 14 ans.

Il y a environ sept ans, Noémie (prénom fictif) était à l’aube de ses 13 ans lorsqu’elle a été initiée à la sexualité par son père dans le cadre d’une relation sexuelle complète.

Pour «célébrer» son anniversaire, l’accusé a emmené sa fille dans une chambre de motel du boulevard Hamel et lui a fait boire de la bière. Beaucoup de bière.

Au procès, Noémie a mentionné qu’elle avait le «souvenir d’une sensation, celle de son père qui est par-dessus elle, de son pénis qui la pénètre et de la douleur qu’elle ressent».

Jusqu’en 2015, c’est entre 15 et 20 relations sexuelles complètes que la jeune femme – qui résidait à temps plein chez son père – a subies.

Vie brisée

Lundi, dans le cadre des observations sur la peine, c’est une jeune femme articulée et droite qui s’est présentée devant le juge Mario Tremblay pour témoigner des conséquences que ces ignobles gestes avaient eues sur sa vie.

«Ce n’est pas facile... c’était mon père... et ça a tout changé... Ma façon d’être, ma façon de penser. Je cachais tout. Je me suis créé une carapace pour pouvoir passer au travers», a-t-elle raconté d’une voix douce et posée.

Lorsqu’elle a choisi de le dénoncer, Noémie a, une fois de plus, vu son monde s’écrouler un peu plus.

«Mon père a raté son rôle sur toute la ligne. En l’espace d’une nuit, il a tout détruit. Avant, je le considérais comme un superhéros, mais aujourd’hui, ces mots me brûlent la bouche», a-t-elle ajouté, fortement émotive.

Quatorze ans

Se basant sur la jurisprudence, qui se veut de plus en plus sévère en matière d’agressions sexuelles, le poursuivant, Me Michel Bérubé, a réclamé au tribunal d’imposer la peine maximale de quatorze ans à l’accusé.

«Je suis conscient de ce que je vous demande, mais après avoir relu l’ensemble des décisions, je ne me vois pas, comme représentant de la société, vous demander autre chose que cette peine-là», a-t-il mentionné en précisant qu’en tant que procureur, c’était l’un des «dossiers les plus sérieux» qu’il avait eu à piloter.

En défense, Me Sébastien St-Laurent a demandé au tribunal qu’une peine de cinq ans d’emprisonnement soit prononcée à l’égard de son client qui, bien qu’il possède des antécédents judiciaires lointains, n’a jamais eu aucun dossier en matière d’agression contre la personne.

Le président du tribunal rendra sa décision en novembre.