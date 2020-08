Un présumé agresseur recherché par la police

La Sûreté du Québec a demandé à la population d'ouvrir l'œil pour mettre la main au collet d'Hugo Tousignant, recherché en lien avec une agression armée commise à Shawinigan dimanche.

Le suspect de 33 ans fait l'objet d'un mandat d'arrestation pour agression armée, voies de fait et non-respect des conditions. Il pourrait se trouver dans la région de Montréal et se déplacer à l'aide d'un Ford Escape 2018 gris immatriculé M12 PRQ, a souligné la police provinciale.

Aucun détail n'a été dévoilé sur l'événement survenu à Shawinigan dimanche.

Tousignant est décrit comme mesurant 1,78 m (5' 10'') et pesant 77 kg (170 lb). Il a les yeux et les cheveux bruns et pourrait arborer une barbe taillée.

Quiconque l'aperçoit ou détient des informations pouvant permettre de le retrouver est invité à appeler au 911 ou la ligne d'information confidentielle de la SQ au 1 800 659-4264.