Washington déplore un rapport de l'OMC sur le bois canadien favorable à Ottawa

Le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, a critiqué lundi les conclusions d'un rapport de l'OMC, favorable aux Canadiens portant sur le bois de construction, au coeur d'un contentieux de longue date entre les États-Unis et le Canada.

Il estime dans un communiqué que le groupe spécial de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce a publié «une interprétation erronée de l'Organe d'appel et protégerait les subventions massives du Canada au bois de construction».

Le Canada avait déposé plainte auprès de l'OMC pour contester des droits compensateurs imposés par les États-Unis sur son bois d'oeuvre résineux. Il s'agissait du 9e litige engagé par Ottawa auprès de cette instance.

M. Lighthizer déplore que ces conclusions aillent à l'encontre des mesures américaines imposant des droits compensateurs pour soutenir l'industrie américaine du bois de construction et ses travailleurs.

«Ce rapport confirme ce que les États-Unis disent depuis des années: le système de règlement des différends de l'OMC est utilisé pour protéger les pratiques non marchandes et nuire aux intérêts américains», a commenté M. Lighthizer cité dans le communiqué.

Il déplore que les conclusions de ce groupe empêchent l'administration américaine de prendre des mesures jugées «légitimes en réponse aux subventions généralisées du Canada pour son industrie du bois d'oeuvre».

Le gouvernement fédéral canadien, comme celui du Québec, s'est «réjoui» de la décision de l'OMC et a appelé les États-Unis à en tirer les conséquences.

«Les droits américains sur le bois d'oeuvre résineux canadien sont totalement injustifiés et injustes, et cette décision vient le confirmer», a estimé la ministre canadienne du Commerce international Mary Ng, ajoutant qu'ils ne devaient «pas être maintenus».

«Actuellement, malgré le fait que le Québec respecte les règles internationales en vendant son bois à un juste prix de marché, l'industrie subit toujours une injustice flagrante qui diminue sa compétitivité sur le marché américain», a pour sa part déploré le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Cette province est l'une des plus grandes productrices de bois d'oeuvre au Canada, avec la Colombie-Britannique.

Le Conseil appelle à un «dénouement rapide» de la situation.

Depuis près de 40 ans, les États-Unis estiment que les prix du bois de construction canadien sont «injustement sous-évalués» et que ces marchandises sont «subventionnées».

Outre devant l'OMC, de nombreux recours judiciaires ont été effectués au cours du temps devant des juridictions des pays.

En décembre 2017, la commission américaine du commerce international (ITC) avait ainsi conclu que les industriels canadiens exportaient leur bois de construction à des prix de dumping, justifiant les pénalités imposées à la frontière.

Elle notait alors un «préjudice notable» pour les Américains.

Le Canada avait dénoncé une décision sans fondement puis avait demandé en mars 2018 à l'OMC de constituer un panel.

L'industrie du bois d'oeuvre est «vitale» pour l'économie américaine, fait valoir l'ITC, avec des milliers de scieries dont la majorité sont de petites usines locales.

En 2016, dernière année complète de données analysées au cours de l'enquête, l'industrie américaine du bois d'oeuvre employait ainsi plus de 18 000 travailleurs dans plus de 30 États et a expédié pour environ 7,12 milliards de dollars de produits de bois d'oeuvre.

Les importations de produits de bois d'oeuvre résineux du Canada en 2016 avaient, elles, totalisé 5,78 milliards de dollars.