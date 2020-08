COVID-19: la rentrée au cœur des préoccupations

Au-delà des bilans quotidiens de la COVID-19, les gouvernements provinciaux étaient surtout préoccupés, mardi, par la rentrée scolaire qui approche à grands pas.

Tant au Québec qu'en Ontario, les gouvernements cherchaient à gérer les craintes des parents, à pourvoir les postes de professeurs toujours vacants et à régler la question du transport manquant, où les règles de distanciation entraînent une pénurie de chauffeurs.

Au Québec, où 62 nouveaux cas et deux décès ont été annoncés, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a assuré que le réseau était toujours, en date du 21 août, à la recherche de 256 enseignants à temps plein à temps pour la rentrée, un nombre plus petit que l'an dernier.

«Des postes sont comblés chaque jour. On va y arriver. On fait le maximum pour assurer une belle rentrée à tous», a affirmé le ministre Roberge, réagissant ainsi sur Twitter à un reportage du «Journal de Québec» qui dévoilait mardi qu'au moins 1000 emplois d'enseignants étaient toujours à pourvoir aux quatre coins du Québec.

Son homologue à la Santé, le ministre Christian Dubé, s'est quant à lui montré très encouragé par la réduction du nombre de nouvelles infections au SRAS-CoV-2, particulièrement depuis la mi-août. M. Dubé est allé jusqu'à avancer que le Québec est l'un des endroits au monde où la pandémie est, présentement, la mieux contrôlée.

La Belle Province n'est pas la seule à être préoccupée en vue de la rentrée. En Ontario, où 100 cas de COVID-19 et deux décès ont été annoncés mardi, le gouvernement a lancé une offensive publicitaire pour rappeler les règles sanitaires en vigueur dans les écoles et rassurer les parents.

Cette campagne s'amorce alors que les conducteurs d'autobus de l'Ontario, un corps de métier dans lequel on retrouve plusieurs retraités ou semi-retraités, ont fait part de leurs préoccupations et de leurs liées à la pandémie. De plus, en raison des règles limitant le nombre d'élèves par autobus, il manquera d'autobus et de chauffeurs pour transporter tous les élèves, un phénomène aussi observé au Québec.

«Les chauffeurs vont avoir besoin d'autant d'appuis du gouvernement que possible. Nous investissons un milliard dans le transport scolaire cette année. [...] C'est le plus important investissement en transport dans l'histoire de l'Ontario», a réagi le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce.

Le Canada cumulait, en mi-journée, 163 nouveaux cas de COVID-19 recensés au cours des dernières 24 heures, pour un total de 125 808 contaminations à ce jour. Quatre décès se sont aussi ajoutés aux 9087 Canadiens qui ont désormais succombé après avoir contracté le virus.

Les bilans des quatre provinces les plus à l'Ouest du pays étaient cependant toujours attendus.

La situation au Canada:

Québec: 61 803 cas (57446 décès)

Ontario: 41 607 cas (2800 décès)

Alberta: 13 006 cas (234 décès) – données de vendredi

Colombie-Britannique: 5184 cas (203 décès) – données de vendredi

Saskatchewan: 1602 cas (22 décès)

Nouvelle-Écosse: 1080 cas (65 décès)

Manitoba: 993 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 190 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 125 808 cas (9087 décès)