Décision sur le bois d’œuvre: réactions positives, mais prudentes sur la Côte-Nord

La décision de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui donne raison au Canada dans le litige avec les États-Unis sur le bois d’œuvre a été saluée sur la Côte-Nord où la forêt est un important moteur économique.

C’est le cas à Sacré-Cœur, notamment, même si seulement entre 10 et 15 % de la production de l’entreprise Boisaco est expédié aux États-Unis. N’empêche, ça représente tout de même 2,5 millions $ qui ne sont pas réinjectés dans l’entreprise.

Pour ce qui est de Produits forestiers Résolu, elle paye environ 18 % de surtaxe pour faire traverser ses produits aux frontières américaines depuis le début du conflit en 2017. La multinationale possède la Scierie des Outardes et la papetière de Baie-Comeau.

«On a près de 200 millions $ qui sont immobilisés en frais compensatoires», a expliqué le porte-parole de Résolu, Louis Bouchard.

«Ce sont des liquidités auxquelles dont on n’a pas accès, qu’on ne peut pas utilisées pour investir dans nos usines, dans la recherche et développement, pour accélérer notre transformation, a-t-il ajouté. C’est certain qu’il y a des impacts au niveau financier, mais au niveau des opérations.»

De son côté, la députée de Manicouagan, Marilène Gill, souhaite une entente négociée entre les deux pays. «La dernière fois, le gouvernement fédéral avait laissé 1 milliard $ sur la table. C’est un milliard qui appartenait et appartient toujours à l’industrie», a-t-elle indiqué.

«Je souhaite que l’entièreté de l’argent, qui est détenu aux États-Unis, soit utilisé pour l’industrie, pour revitaliser ou de nouveaux projets, mais il faut que la totalité de l’argent aille aux usines canadiennes», a précisé que la députée bloquiste.

Du côté des syndicats des travailleurs de Produits forestiers Résolu, ils se réjouissent aussi de cette décision, mais attendent une entente négociée avant de crier victoire.