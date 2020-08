«J'ai beaucoup de respect pour François Legault», dit Erin O'Toole

Le nouveau chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, a vanté le travail du premier ministre François Legault durant la pandémie de COVID-19, lors de son premier point de presse depuis son élection à la tête de la formation politique.

«J’ai beaucoup de respect pour François Legault», a indiqué Erin O’Toole, ajoutant qu’il rencontrerait en personne le premier ministre du Québec sous peu.

Après sa victoire survenue dans la nuit de dimanche à lundi, le nouveau chef s’était adressé plusieurs fois aux Québécois dans son discours d’intronisation, ne manquant pas de se dire enthousiaste et dévoué au fait français.

M. O’Toole s’est déjà entretenu avec les premiers ministres Jason Kenney, Doug Ford et Scott Moe et a discuté avec Justin Trudeau. Il a exprimé ses inquiétudes par rapport à l’unité nationale et la division entre les provinces de l’est et de l’ouest.

Sur les questions sociales délicates comme l'avortement ou encore les droits des minorités, M. O'Toole a tenu à rappeler qu'il a remporté la course à la direction du Parti conservateur en tant que candidat pro-choix. Il s'est également engagé à «créer des liens» avec tous les Canadiens, y compris la communauté LGBTQ.

Dans son allocution, Erin O’Toole avait misé sur les enjeux économiques du pays à la suite du confinement. Il s’est montré prêt à aller à en découdre en campagne électorale aussitôt que cet automne, s’il le faut.

