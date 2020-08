La cloche a sonné pour 11 000 jeunes au Saguenay

La rentrée scolaire est particulière pour les 11 000 jeunes de niveau primaire et secondaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, entre autres en raison des mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.

Au primaire, la distanciation physique n’est plus nécessaire entre les jeunes d’une même classe. Au secondaire, comparativement à l’habitude, ce sont les enseignants qui vont se déplacer à chaque cours.

Mardi matin, l’équipe de TVA Nouvelles a pu parler avec des parents et des enfants lors de la rentrée à l’école Saint-Joseph de l’arrondissement de La Baie. Les parents étaient inquiets, mais confiants que tout va bien se passer. Les enfants avaient hâte de revenir en classe.

Tout est mis en place afin de rendre cette rentrée dynamique. Plusieurs activités sont organisées. À l’école Saint-Joseph, on a créé un quartier. Chaque classe est une maison avec une famille.

Ainsi, on souhaite renforcer le sentiment d’appartenance et familiale. De plus, les corridors sont décorés comme un quartier avec des panneaux de signalisation et des feux de circulation.

Mardi matin, la rentrée s’est faite sous la pluie. Le parapluie était au rendez-vous tout comme le sourire des enfants.