Paris Hilton a le cœur brisé par la tutelle de Britney Spears

Paris Hilton s'est exprimée sur l'accord controversé au sujet de la tutelle de Britney Spears.

Le père de la princesse du pop, Jamie Spears, a été chargé du « bien-être » et des finances de sa fille en 2008, suite à la dépression fort médiatisée de la superstar. L'année dernière, malade, il a dû abandonner une partie de son contrôle et a passé le relais à Jodi Montgomery, tutrice certifiée à la tête d'une entreprise fiduciaire.

À la suite d’une audience au tribunal de Los Angeles la semaine dernière, un juge a décidé que la situation devait rester inchangée et a prolongé la tutelle jusqu'en février 2021.

Paris Hilton n'est pas très heureuse de cette décision et l’a déclaré au Sunday Times. «Cela me brise le cœur que les gens aient autant de contrôle sur elle. Il n'est pas juste d'être un adulte et d'être traité comme un enfant. Je ne peux pas imaginer devoir vivre ma vie comme ça.»

L'avocat de Britney, Samuel Ingham, s'est battu pour que Jamie Spears ne soit plus le seul tuteur chargé de surveiller ses affaires financières et son bien-être, et pour qu'il soit remplacé définitivement par Jodi Montgomery.

Il a été autorisé à déposer une requête avant le 18 septembre, et le juge a fixé une nouvelle audience au 14 octobre.

Britney Spears s'était précédemment opposée au contrôle de son père sur ses biens et avait demandé au juge de nommer « un fiduciaire d'entreprise qualifié... pour remplir ce rôle»

La décision de tutelle est très impopulaire parmi les fans, qui ont utilisé les réseaux sociaux pour lancer la campagne #FreeBritney, demandant que l'arrangement juridique soit abandonné.