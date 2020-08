Polémique sur le bronzage seins nus en France

L’intervention de deux gendarmes auprès de femmes qui bronzaient seins nus sur une plage française en fin de semaine fait polémique.

Les agents étaient intervenus à Sainte-Marie-la-Mer, dans le sud du pays, après la plainte d’une famille dont les enfants auraient été choqués par la vue des seins.

Cette intervention a grandement fait réagir, tant dans la presse que sur les réseaux sociaux.

Face au tollé de la demande des gendarmes aux femmes de se rhabiller, les forces de l’ordre ont publié un message sur leur page Facebook, parlant de «maladresse».

«Les médias et réseaux sociaux se font l'écho depuis hier de l'action d'une de nos patrouilles présente sur le littoral pour sécuriser les plages et les commerces. Voici quelques éléments de compréhension sur cette action de médiation qui demeure néanmoins une maladresse», pouvait-on notamment lire sur la page de la gendarmerie des Pyrénées-Orientales mardi matin.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a quant à lui parlé de la «liberté» de ces femmes de bronzer seins nus sur les plages.

«C’est sans fondement qu’il a été reproché à deux femmes leur tenue sur la plage. La liberté est un bien précieux. Et il est normal que l’administration reconnaisse ses erreurs», a tweeté le ministre.

La liberté est un bien précieux. Et il est normal que l’administration reconnaisse ses erreurs. #SainteMarielaMer https://t.co/eIWeOEBhBp — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 25, 2020

Il n’est en effet pas illégal d’agir de la sorte en France, même si «l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende».

Dans les faits, si une ville veut interdire le monokini sur ces plages, elle doit publier un arrêté préfectoral l’annonçant. Ce qui n’était pas le cas à Sainte-Marie-la-Mer.

«Le conseil municipal et son maire estiment que le fait pour une femme de bronzer les seins nus n’est en aucun cas constitutif d’une quelconque atteinte à la pudeur ou aux bonnes mœurs. De fait, ils n’ont jamais demandé aux forces de l’ordre d’agir dans ce cadre», a fait savoir le maire de cette station balnéaire, Edmond Jorda, au quotidien le Midi-Libre.

Selon l’institut de sondage IFOP, les Françaises ne sont pourtant pas très promptes à enlever le haut à la plage puisque moins de 20% des moins de 50 ans osent le faire, contre 28% il y a 10 ans et 43% en 1984!