Symptômes et rentrée scolaire, des réponses à vos questions

La question risque souvent de se poser dans les prochaines semaines : quand envoyer mon enfant à l’école en ces temps de pandémie de COVID-19?

Pharmacienne et professeure titulaire à l’Université de Montréal, Diane Lamarre répond à quelques-unes de vos questions à ce sujet.

Mon plus jeune fait de la fièvre depuis trois jours. Quels indices dois-je surveiller pour savoir si c’est la COVID-19?

«Il y a quatre symptômes d’alarme. Si l’enfant présente un de ces symptômes, il faut appeler la ligne COVID au 1 877 644‐4545:

- Fièvre

- Toux (nouvelle ou aggravée)

- Essoufflement, difficulté à respirer

- Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale ou perte de goût.»

Mon fils de cinq ans se réveille avec le nez qui coule. Puis-je l’envoyer à l’école?

«Là on est dans des symptômes de deuxième catégorie. C’est possible que ce soit juste un rhume. Il y a six symptômes où s’il y a présence de deux symptômes, on doit communiquer avec la ligne COVID-19.»

Liste des symptômes:

- Mal de gorge

- Grande fatigue

- Perte d’appétit

- Douleurs musculaires généralisées

- Vomissement, diarrhée, maux de ventre

- Nez qui coule ou congestion nasale

Un cas de COVID est déclaré dans la classe de mon fils. Peut-il continuer à fréquenter l’école?

«Il y a des lignes directrices très claires données par l’INSPQ. Pour les écoles et les services de garde. Il est prévu que si un enfant a été en contact avec une distance de moins de deux mètres avec le cas confirmé, il est considéré à risque et doit être retiré de l’école ou du service de garde pour une période de 14 jours. Un test va devoir être fait. Si la distance est de plus de deux mètres, on considère cela comme un risque faible. Une lettre sera envoyée aux parents qui vont devoir surveiller les symptômes de leur enfant.»