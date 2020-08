Une pétition pour sauver le «Camping Notre-Dame»

Une pétition pour laisser les personnes itinérantes conserver leur campement aux abords de la rue Notre-Dame, dans le quartier Hochelaga, a récolté plus d’un millier de signatures depuis vendredi dernier.

Rappelons que des dizaines de tentes ont été érigées cet été sur un terrain surnommé un peu à la blague le «Camping Notre-Dame». Les personnes qui s’y sont installées devront plier bagage d’ici le 31 août, a décidé la Ville de Montréal. Jusqu’à présent, elles ont bénéficié d’une tolérance de la municipalité.

«Ces gens qui campent, ils veulent être libres; ils ne veulent rien savoir des refuges et, de toute façon, il manque de place dans les refuges», mentionne la pétition en ligne, qui s'adresse à la mairesse de Montréal Valérie Plante. «Ces gens ne dérangent personne et au contraire, [c'est] beau de les voir s'entraider en petite communauté et de voir qu'ils s'en sortent bien. Laissons-les vivre là», peut-on lire.

Lien vers la pétition.