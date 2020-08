Affaire Jacob Blake : les Bucks boycottent leur match face au Magic

Afin de se dénoncer les injustices raciales et la brutalité policière, les joueurs des Bucks de Milwaukee ont décidé de boycotter le match numéro 5 de leur série de premier tour contre le Magic d’Orlando.

• À lire aussi: Manifestations à Kenosha : un ado de 17 ans arrêté pour deux meurtres

• À lire aussi: Biden dit avoir parlé et promis «justice» à la famille de Jacob Blake

La rencontre devait avoir lieu mercredi après-midi, à 16 h, au complexe sportif de Walt Disney World à Orlando, en Floride.

Les joueurs des Bucks ne se sont pas présentés sur le parquet pour le début de la rencontre. Pour leur part, les joueurs du Magic ont quitté le terrain alors qu’il restait moins de quatre minutes avant le début de la partie.

D’autres équipes de la NBA, dont les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston, songent également au boycottage de matchs en réaction aux récents événements impliquant Jacob Blake, un Afro-américain qui a été atteint par balle sept fois par un policier, dimanche à Kenosha, au Wisconsin.

Deux personnes ont été tuées mardi à Kenosha lors de manifestations pour dénoncer cette intervention policière.

Les joueurs de la NBA sont très actifs pour démontrer leur solidarité envers le mouvement Black Lives Matter depuis le début de la reprise des activités, à Orlando. Certains joueurs, dont Norman Powell et Pascal Siakam des Raptors, estiment d’ailleurs que de poser le genou au sol pendant les hymnes nationaux n’est probablement pas suffisant pour susciter les changements et contribuer à la cause.

Deux autres matchs de premier tour sont prévus mercredi, en soirée, soit celui opposant le Thunder d’Oklahoma City aux Rockets de Houston, puis celui entre les Lakers de Los Angeles et les Trail Blazzers de Portland.