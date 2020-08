Campagne de boycottage contre les commerçants qui s'opposent au REV

Les commerçants qui s’opposent à la mise en place du Réseau express vélo (REV) sur la rue Saint-Denis sont aujourd’hui victimes d’une campagne de boycottage issue des cyclistes favorables à l’autoroute de vélos qui s’implante sur la rue Saint-Denis, artère commerciale autrefois incontournable.

• À lire aussi: Vive opposition à l’autoroute à vélo sur le Plateau-Mont-Royal

• À lire aussi: Plus de 150 plaintes pour les réaménagements des artères montréalaises

• À lire aussi: Rosemont-La-Petite-Patrie : 800 stationnements sur rue retirés d'un coup

Dans une publication de type blogue, un ou des militants cyclistes répertorient une liste de tous les commerçants montréalais qui sont opposés aux aménagements cyclables.

Après la lettre ouverte publiée mardi dans laquelle une cinquantaine de femmes et d'hommes d'affaires s’affichaient contre le Réseau Express Vélo (REV), des dizaines de commerces sont apparus sur cette liste.

«Parce que les commerçants ne comprennent que le langage de l’argent. En débit de tout sens des responsabilités sociales que les commerçants ont vis-à-vis de leurs concitoyens, certains d’entre eux prônent le conservatisme urbanistique et économique. Malgré l’urgence climatique, malgré les risques sanitaires liés à la pollution et à la sédentarisation, malgré les risques pour la sécurité des résidents liés au trop-plein de voitures dans les quartiers centraux, les commerçants continuent d’user de leurs pouvoirs économique, politique et médiatique pour maintenir le statu quo. [...] Il est temps de boycotter les commerçants qui usent de leurs tribunes médiatiques pour jouer les petits soldats de l’immobilisme au détriment de la qualité de vie des Montréalais et Montréalaises», peut-on lire sur le blogue.

Joël Lemay / Agence QMI

Dans une autre section du blogue, les administrateurs indiquent que des commerçants qui changent d’idée pourraient voir leur commerce retiré de la liste de boycottage.

«Votre commerce peut être retiré de la liste. Indiquez votre commerce et contactez-nous avec une preuve de prise de position publique qui revient sur vos précédentes déclarations ainsi que les raisons qui vous ont fait changer d’opinion», est-il écrit.

Travaux et bouchons

Les travaux de cette nouvelle artère pour vélos sont déjà amorcés sur la rue Saint-Denis, entre les rues Saint-Joseph et Bélanger, créant une congestion importante dans le secteur.

L'affaire a même entraîné un débat lors de la période de questions de l'assemblée du conseil municipal mardi.

Joël Lemay / Agence QMI

«Quand est-ce que cette administration Plante acceptera que leur vision idéologique ne rime pas toujours avec les objectifs des commerçants. Quand est-ce que cette administration reviendra sur Terre pour réaliser que son agenda politique nuit à l’économie locale et acceptera-t-elle en fin d’écouter les commerçants qui lancent ce cri du cœur?», a questionné Francesco Miele, d’Ensemble Montréal.

«Les commerçants nous ont dit justement "ne faites rien pendant la période d’été. Juillet-août, c’est la période la plus critique où on peut reprendre un peu le dessus sur les affaires et la période de Noël ". Donc on fait les travaux à partir de la fête du Travail pour nous assurer que ce soit fini pour Noël qui est une autre période critique, c’est ce que nous ont dit les commerçants», a répondu le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin.

Les cyclistes favorables au projet jugeaient que ce type d’aménagement favorisait justement les commerces de proximité et l’économie locale.