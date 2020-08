Décès du conseiller municipal Al Gardner à Beaconsfield

Le conseiller municipal de Beaconsfield Al Gardner est décédé mardi soir.

C’est ce qu’a rapporté mercredi l’administration du maire Georges Bourelle, par communiqué.

M. Gardner était conseiller du district 6 dans cette ville liée de l’ouest de l’île de Montréal. La cause de son décès n'a pas été précisée.

«Au nom de la Ville, ainsi qu'au nom des membres du conseil, de l'administration et des citoyens et citoyennes de Beaconsfield, le maire offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du conseiller Gardner. En son honneur, la Ville met ses drapeaux en berne dès aujourd’hui», a-t-on indiqué.