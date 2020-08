Deux fois plus d’interventions de l’Escouade mobilité en 2020

L’Escouade mobilité de la Ville de Montréal a doublé son nombre d’interventions par rapport à l'an dernier, celles-ci ayant passé de 6783 à 13 553 alors qu'il reste encore quatre mois à l'année 2020.

Depuis sa création en juin 2018, l’Escouade mobilité a effectué au total 24 058 sorties sur des chantiers afin de faciliter la circulation des usagers de la route sur les principaux corridors menant au centre-ville.

En 2018, 3722 interventions avaient été menées. C’est ce qu’a révélé mercredi l’administration de la mairesse Valérie Plante, en faisant le bilan de l’Escouade mobilité.

Selon la Ville, 90 % des problématiques ont été réglées la journée même.

L’Escouade mobilité est dotée d’un budget de fonctionnement de 1,4 million $. Une somme de 500 000 $ a été ajoutée dans le dernier budget afin d’embaucher cinq inspecteurs de plus, l’organisation en comptant maintenant 16.

De plus, l’Escouade mobilité a agrandi son territoire à l’ensemble des 19 arrondissements, le printemps dernier, puisque depuis ses débuts elle intervenait dans six arrondissements centraux. De plus, des inspecteurs peuvent dorénavant débarquer sur un chantier les soirs de semaine.

«Lorsqu’une entrave non autorisée ou problématique est constatée, sur un trottoir, dans une rue ou sur une piste cyclable, l’Escouade mobilité intervient rapidement pour régler le problème, a dit Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif, par communiqué.

«Le but est de corriger la situation sur-le-champ, afin de limiter au maximum les impacts sur la mobilité, a-t-il poursuivi. On travaille en continu pour limiter ces entraves et faciliter les déplacements. Les plus de 24 000 interventions de l’Escouade depuis 2018 en sont la preuve et témoignent de son efficacité.»

Selon la Ville, l’Escouade mobilité a suivi de près pendant la saison chaude la situation des fameux cônes orange et la signalisation de chantiers jugés «inutiles».

Selon les chiffres dévoilés mercredi, l’Escouade a exigé que les entrepreneurs déplacent ou retirent des cônes orange ou des panneaux de signalisation à 323 reprises dans 18 des 19 arrondissements cet été.

«Avant et pendant les vacances de la construction, nous savons que plusieurs chantiers inactifs laissent des entraves inutiles sur les voies de circulation, a indiqué Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif et notamment responsable des infrastructures.

«Il était important pour nous de nous assurer d’y porter une attention particulière, a-t-il enchaîné. Chacune de ces entraves peut avoir un grand impact sur la mobilité dans un contexte urbain comme celui de Montréal. Le travail que fait l’Escouade, souvent dans l’ombre, pour désamorcer en amont ces situations n’est pas la solution à tous les problèmes, mais il aide à prévenir des complications, particulièrement lors des heures de pointe.»