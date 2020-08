Facebook retire les comptes du tireur présumé de Kenosha

Facebook a retiré mercredi de ses plateformes les comptes d'une milice et d'un adolescent soupçonné d'avoir tué deux personnes à Kenosha, une ville de l'État américain du Wisconsin agitée par des manifestations et émeutes anti-racisme.

• À lire aussi: Manifestations à Kenosha : un ado de 17 ans arrêté pour deux meurtres

• À lire aussi: Deux morts lors des manifestations à Kenosha

• À lire aussi: Trump annonce des renforts contre les «pillages» et «l'anarchie» à Kenosha

Depuis une apparente bavure policière contre un jeune homme noir, Jacob Blake, grièvement blessé de plusieurs balles dans le dos, les manifestations s'enchaînent pour réclamer justice et l'interpellation des agents impliqués.

Elles mêlent des protestataires et des groupes d'autodéfense armés, et ont dégénéré chaque nuit en violences et en heurts avec les forces de l'ordre.

Un adolescent de 17 ans, Kyle Rittenhouse, habitant le village voisin d'Antioch, dans l'État de l'Illinois, est soupçonné d'être l'auteur des tirs de mardi soir et a été interpellé en vue de son inculpation pour meurtre, a annoncé la police locale.

Facebook a indiqué avoir «retiré la page du tireur de Facebook et Instagram».

La plateforme a aussi banni le compte et un événement de «Kenosha Guard», qui appelait à prendre les armes avant la manifestation, d'après le site spécialisé The Verge.

«À ce stade, nous n'avons trouvé aucune preuve sur Facebook suggérant que le tireur suivait la page de Kenosha Guard ou qu'il ait été invité à leur événement. Cependant, cette page et cet événement enfreignaient notre nouvelle règle sur les organisations d'autodéfense et ont été retirés pour cette raison», a détaillé un porte-parole du réseau social.

Le groupe californien a récemment banni ou restreint des milliers de comptes d'extrême droite, y compris quand ils n'organisent pas de violences, parce qu'ils «célèbrent des actes violents, montrent qu'ils ont des armes et suggèrent qu'ils vont les utiliser, ou ont des admirateurs susceptibles de comportements violents».

Facebook avait précisé s'attaquer aussi à des «groupes anarchistes qui encouragent la violence dans les manifestations» et à des milices basées aux États-Unis.

Facebook empêche pour l'instant toute création de compte avec le même nom que celui du tireur présumé.

Le réseau diffuse aussi un avertissement sur les vidéos partagées sur la fusillade.