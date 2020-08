Grèves rotatives à venir dans certains milieux de garde

Les parents d'enfants qui fréquentent une garderie en milieu familial subventionné devront se prévoir un plan B au cours des prochains jours, car des grèves rotatives pourraient être enclenchées dès le 1er septembre à l'échelle provinciale.

Les responsables de services éducatifs en milieu familial déplorent leurs conditions de travail et leurs revendications touchent principalement aux salaires.

Depuis longtemps, ils demandent au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, une révision de leur salaire. Leurs subventions actuelles sont équivalentes à 12,42 $ l'heure, ce qui est inférieur au salaire minimum. La dernière offre du ministère était de 12,83 $ l’heure, une augmentation d'environ quarante sous.

Considérant que ce salaire n'est pas représentatif de la charge de travail qui leur est imposée, la proposition a été refusée. La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Éthier, mentionne n'avoir obtenu aucun retour du ministère depuis le début de l'été. S'il n'y a pas de négociations prochainement, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) sera en grève rotative dans toutes les régions de la province pendant 13 jours, du 1er au 18 septembre prochain.

«Notre objectif est à 16,75 $ l'heure pour avoir au moins le même salaire qu'une éducatrice en Centre de la petite enfance (CPE) non formée à l'échelon un. Il y a aussi la valorisation de la profession qui est demandée. Il y a beaucoup de domaines qui ont eu droit à la prime COVID, mais nous on n'y a pas eu droit. On a eu droit à plusieurs remerciements du ministre Mathieu Lacombe. C'est sûr que c'est beau les remerciements, c'est super gentil, mais ce n'est pas ça qui emmène du pain sur la table», a mentionné mercredi Kathy Côté, présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial.

De son côté, la CSN, autre représentant syndical des responsables en service de garde, se dit prête à s'asseoir pour négocier avec le ministre Lacombe, sans quoi des coupes de services pourraient être appliquées à compter du 8 septembre, puis des grèves rotatives suivraient à l'échelle régionale.

«On a fait d'énormes concessions, on a fait plusieurs contre-offres au ministère qui ne les a pas du tout regardées de manière très sérieuse. Ce qu'on veut, c'est que M. Lacombe honore ses paroles. Il nous a promis des allègements administratifs depuis plus d'un an, qui ne sont toujours par arrivés. Ça ne coûte pas un sou, ça ne demande que du travail au ministère et un « je me mets en mode j'agis». Ensuite, on demande évidemment une rémunération qui soit juste et équitable», a indiqué Karine Morisseau, représentante en service de garde pour la CSN.

Fermetures massives

Devant ces difficultés, plusieurs prennent la décision de fermer leur établissement, des pertes colossales pour les services éducatifs en milieu familial. Depuis le 13 mars dernier, le Québec compte 300 fermetures permanentes, dont une vingtaine au Bas-Saint-Laurent. Au total, 600 établissements ont fermé temporairement leurs portes à l'échelle provinciale.

«Vous comprendrez qu'avec l'ajout des dossiers éducatifs, l'ajout de la surcharge face à la pandémie qu'on vit actuellement comme tous les services essentiels, on se voit avec des contraintes de dépenses additionnelles et du temps de travail supplémentaire», a poursuivi Mme Morisseau.

Le ministre Lacombe ouvert à la discussion

Le cabinet du ministre de la Famille a réagi mercredi matin auprès de l'équipe de TVA Nouvelles. Il invite les syndicats à se rasseoir à la table des négociations pour arriver à une entente dans les plus brefs délais. Le ministre a ajouté qu'il serait dommage que les parents et leurs enfants aient à payer les frais de ces moyens de pression au cours des prochains jours.