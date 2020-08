Les inquiétudes sur la sécurité des élèves persistent toujours à l’école De Rochebelle

Les responsables de l’école secondaire De Rochebelle, à Sainte-Foy, s’inquiètent toujours pour la sécurité des élèves avec le passage éventuel du tramway en plein cœur du campus.

Dans une lettre transmise au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), la directrice du Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire des Découvreurs, Julie Aubin, exprime les craintes de son organisation.

Peu rassurant

Une des « grandes préoccupations » est la sécurité sur le site.

« Nous craignons pour la sécurité des élèves. Nos recherches sur les enjeux de sécurité autour des tramways implantés, entre autres en Europe, ne sont pas rassurantes et nous continuons de penser que l’implantation d’un tramway en plein cœur d’un campus scolaire qui accueille quotidiennement plus de 1800 adolescents et 700 jeunes adultes n’est pas propice à un environnement sécuritaire nécessaire à un milieu scolaire. »

La lettre a été déposée au BAPE en réponse à des questions que posait l’organisme dans le cadre des audiences sur le projet de tramway.

Le Centre de services scolaire est aussi préoccupé par le bruit et les vibrations générés par les passages du tramway, réitère la directrice Aubin.

Le tracé prévu circule en effet « à quelques mètres » de deux immeubles du campus.

« La très grande proximité du tramway de nos bâtiments ainsi que la fréquence des passages nous font craindre de ne plus être en mesure d’offrir aux élèves et aux enseignants un milieu de quiétude nécessaire aux activités d’enseignement et aux apprentissages. »

Appel au calme

Ces mêmes interrogations avaient déjà été exprimées par les dirigeants des Découvreurs.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, avait invité « au calme » et avait assuré que le passage du tramway sur le campus n’était qu’un des « scénarios ». Celui-ci s’est cependant concrétisé dans les mois suivants.