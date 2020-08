L’urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont déborde

Tout comme plusieurs urgences de Montréal, celle de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est en si forte demande que la direction conseille aux Montréalais d’opter pour d’autres alternatives.

• À lire aussi: Des urgences du Grand Montréal de nouveau sous pression

Mercredi, le taux d’occupation était autour de 150 % si bien que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal s’est senti le besoin de lancer un appel à la population.

Le Centre fait état d’un «achalandage inhabituellement élevé» à la salle d'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et a rappelé aux gens «ayant des problématiques jugées non urgentes» que d’autres solutions existent pour consulter un professionnel de la santé rapidement.

«Toute personne présentant des problèmes de santé mineurs est ainsi invitée à visiter une clinique médicale, à contacter son médecin de famille, ou encore, en cas de questions, à communiquer avec la ligne Info-Santé 811», a fait savoir le CIUSSS.

Selon l’organisation, les personnes qui se présentent à l’urgence «ne viennent pas en lien avec des problématiques liées à la COVID-19, mais bien pour diverses problématiques de santé».

Le porte-parole Christian Merciari a souligné que la capacité de l’hôpital était déjà mise à rude épreuve avant la COVID-19, et que le contexte de la crise sanitaire «ajoute une pression supplémentaire sur l’hôpital notamment en raison d'espaces de surcapacité qui ne peuvent être utilisés et l'impossibilité de convertir certaines chambres simples en chambres doubles pour les clientèles les plus vulnérables».

Dans tous les cas, le CIUSSS a rappelé que ceux qui présentent des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19 peuvent composer le 514 644-4545, du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h.

Par ailleurs, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont n’est pas le seul de la métropole avec un taux d’occupation élevé. Celui de Verdun affiche un achalandage similaire (150 %) tandis que l’hôpital juif (134 %), le CHUM (131 %), Santa-Cabrini (132 %), Notre-Dame (120 %), Royal Victoria (127 %) ou Sacré-Cœur (124 %) font aussi face une demande élevée.

Pour voir les taux d’occupation, cliquez ici.