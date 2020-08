Opposition toujours vive au déménagement du Salon de jeux de Québec

Le directeur général de La Ruche Vanier, qui regroupe une quarantaine d'organismes communautaires, a réitéré son désaccord avec la décision du gouvernement Legault de déménager le Salon de jeux de Québec de Vanier vers Beauport.

François Labbé estime que l'étude de faisabilité de la firme KPMG sur laquelle se base le gouvernement pour prendre sa décision ne prend pas en considération l'opinion de la communauté de Vanier.

Pour rappel, Loto-Québec a annoncé vendredi la relocalisation du Salon de jeux de Québec à la fin du mois de novembre 2021, soutenant que la décision faisait suite à l’étude réalisée par la firme KPMG.

La société d’État a souligné que le rapport recommandait la relocalisation du Salon de jeux de Québec à «l’intérieur d’un nouveau corridor réduisant l’accès des populations vulnérables au site afin de favoriser une meilleure acceptabilité sociale et le maintien de l’offre de jeu actuelle».

M. Labbé ne voit toutefois pas le Salon de jeux comme un désavantage pour le secteur, mais plutôt comme un levier économique.

«Si on est capable de retenir une partie des gens qui viennent au Salon de jeux pour qu'ils consomment localement et bien on va créer de l'emploi localement aussi et ça, on en a besoin», a-t-il fait savoir, en entrevue à TVA Nouvelles.

M. Labbé a également soutenu qu'il n'y a pas plus de problèmes de jeux à Vanier qu'ailleurs et que ce n'est pas la véritable raison qui amène le gouvernement à agir ainsi.

«S'il y avait une problématique de jeux, on le saurait, a-t-il dit. J'ai comme plus l'impression qu'on recherche un endroit pour faire plus d'argent avec le Salon de jeux.»

François Labbé n'entend pas en rester là et veut donner une voix à la communauté de Vanier pour tenter de faire changer d'idée le gouvernement.