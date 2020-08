Orléans Express relance ses liaisons à Trois-Rivières

Le service de transport interurbain d'Orléans Express a repris sur la rive nord du Saint-Laurent entre Montréal et Québec via Trois-Rivières.

Le nombre de liaisons quotidiennes a toutefois été réduit à deux. À l'entrée du premier autocar, mercredi, beaucoup de passagers ont souligné le caractère essentiel de ce service qui était interrompu depuis le mois de mars en raison de la pandémie.

«Ça limitait beaucoup les déplacements», a déploré une passagère en entrevue à la caméra de TVA Nouvelles.

«Oui, ça m'a manqué», a fait ressortir une autre. On n'a pas de voiture et on s'en va à Québec.»

Michel Fugère de Saint-Mathieu-du-Parc était venu accueillir une amie de Montréal qui n'avait pu venir le visiter depuis des mois. «J'avais l'occasion de la voir. Sans autobus ça aurait été difficile», a-t-il noté.

Depuis la semaine dernière, Orléans Express est autorisée à faire monter non plus seulement 14 passagers, mais jusqu'à 24.

«Il y a beaucoup de demandes actuellement. Donc, à 14 passagers, c'était plus difficile pour nous de bien manœuvrer là-dedans», a indiqué Karine La Salle, porte-parole de Keolis Canada.

Les règles sanitaires ont été légèrement assouplies dans les autocars. Le port du masque est obligatoire nonobstant la distance à franchir. La distanciation physique et la désinfection des mains le demeurent aussi. Par contre, l'accès aux toilettes de bord est maintenant autorisé, comme il est aussi permis de boire et de manger à son siège.

Keolis n'est pas très optimiste quant au moment du retour à la normale. Son président, Pierre-Paul Pharand, ne le prévoit pas «avant 2021 ou même 2022».

Dans le transport nolisé, c'est toujours la grande famine. Autobus Hélie de Bécancour a proposé de transporter jusqu'à 35 passagers en toute sécurité, mais la direction de la Santé publique reste inflexible.

«C'est une année qui s'annonçait comme une année record qui est rendue la pire année qu'on n'a jamais vécue à vie», s’est désolé Jean Pellerin, le directeur de l'entreprise.