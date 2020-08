Les familles québécoises devront approcher la rentrée scolaire une journée à la fois et se fier à la capacité d’adaptation du personnel dans les écoles advenant l’apparition de cas de COVID-19 dans les classes, selon Mario Dumont.

La seule certitude, alors que s’amorce la rentrée scolaire, c’est qu’il y aura de l’incertitude, mais la clé sera de s’adapter à l’intérieur du cadre fourni par le ministère de l’Éducation. Ce dernier n’a, par ailleurs, pas de réponses à toutes les questions qui vont apparaître au cours des dernières semaines, rappelle Mario Dumont.

«C’est comme si, dans la pandémie, on voudrait avoir réponse à tout, dit-il. Quand il y arrive quelque chose dans une école, qu’un enfant tombe ou qu’on manque de craie, on n’appelle pas le ministre de l’Éducation chaque fois.»

L’animateur comprend cependant les parents de s’interroger, surtout que les experts ne s’entendent pas sur la bonne marche à suivre. Si certains croient que les mesures sanitaires sont trop rigides, d’autres pensent l’inverse.

«Je pense qu’on va s’adapter en regardant l’évolution de la situation et, comme parent, il faut accepter tout ça, il faut avoir un sens pratique, il faut rester zen, dit l’animateur. Qu’est-ce qui est essentiel? Moi je pense que c’est l’école, il faut que les enfants aillent à l’école.»

«J’essaie de me projeter dans cinq ans et de faire le bilan de la pandémie. On va dire que l’économie s’est fait brasser, mais que ça a remonté, parce que l’économie, ça remonte, poursuit-il. Mais si on a une génération pleine de décrocheurs, ça, c’est dur à réparer.»

Le plan du gouvernement est, en ce sens, un «juste milieu raisonnable» qui permet aux enfants de retrouver les bancs d’école dans un contexte le plus normal possible.

«C’est assez raisonnable pour vivre la rentrée et se dire qu’au jour le jour, on s’adaptera à ce qui va se passer.»

