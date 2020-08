Quatre ans de pénitencier pour un cas de violence conjugale au Saguenay

Un homme coupable de violence conjugale prend le chemin du pénitencier pour quatre ans.

Bryan Poirier a reçu une lourde peine mercredi, au palais de justice de Chicoutimi, à Saguenay, au grand soulagement de sa victime, qui a accueilli la sentence avec émotion.

«C'est un soulagement, je m'attendais à ce qu'il reçoive moins que ça. C'est assez émouvant!» a-t-elle déclaré sous le couvert de l'anonymat.

«J'ai juste de la pitié pour lui», a-t-elle ajouté.

Le 22 juillet 2018, Poirier, dépressif, s'était attaqué à sa conjointe qui s'apprêtait à rompre avec lui après 20 ans de relation. Il avait passé une corde autour du cou de la femme, la traînant sur le sol, l'étranglant et la frappant. Cette heure de mauvais traitements, la victime ne pourra jamais l’oublier. Outre la blessure psychologique, elle éprouve encore des douleurs au cou.

«Ça ne part pas, et aujourd'hui, on dirait que c'est pire, a-t-elle raconté. Peut-être parce que je suis venue au tribunal. J'ai fait des cauchemars depuis les événements. On a du mal à reprendre vie.»

L'agresseur avait plaidé coupable à des accusations de voies de fait graves. Le juge Richard Daoust a retenu la volonté de torturer, de frapper et de faire craindre la mort à la femme. Il a donc imposé quatre ans de pénitencier à l’accusé, alors que la défense espérait un maximum de deux ans moins un jour.

«C'est sévère, mais mon client comprend la décision et l'accepte», a dit l'avocat de la défense, Luc Tourangeau.

En prononçant la peine, le juge Richard Daoust a martelé que les crimes de violence conjugale nécessitent des peines exemplaires.

«La société change et en matière de violence conjugale, les peines doivent être exemplaires», a approuvé la directrice des poursuites criminelles et pénales, Me Marianne Girard.

La plaignante recommande à toute victime de porter plainte.

«On ne peut pas s'apitoyer sur soi-même. Il faut parler. Aujourd'hui, je suis vivante, et je peux profiter de ma famille...Ça va bien», a conclu la femme.