Rentrée à l'école jeudi dans l'Est-du-Québec

C'est le Jour J jeudi pour des dizaines de milliers d'élèves dans l'Est-du-Québec.

La direction du Centre de services scolaire des Phares affirme que tout est en place pour une rentrée réussie, même en pleine pandémie.

Beaucoup de travail a été effectué au cours des derniers mois. L’objectif était simple: faire du milieu scolaire le milieu de vie le plus sécuritaire possible pour tous les élèves et le personnel, que ce soit dans l'autobus, dans la cour de récréation et évidemment à l’intérieur de l'école.

Pour ce faire, on a poursuivi l’adaptation des salles de classe tant au primaire qu'au secondaire en fonction de la distanciation physique, et procédé à l’affichage des mesures sanitaires en vigueur et des consignes à respecter.

La directrice du Centre de services scolaire des Phares explique entre autres que tant au secondaire qu’au primaire on a adopté un système de bulles dans les salles de classe, ce qui permet aux élèves ne pas porter le masque en tout temps.

Toutefois, le port du couvre visage demeure obligatoire dans l’autobus ainsi qu’à l’entrée et dans les corridors des écoles à partir de la 5e année du primaire.

Une enseignante de 4e année du primaire de l’École de la Rose-des-Vents de Rimouski que TVA Nouvelles a rencontrée était particulièrement fébrile et a vraiment hâte d’accueillir ses élèves.

Karine Saint-Cyr estime que tout est en place pour que les enfants puissent passer une merveilleuse rentrée.

Des parents avaient certaines interrogations à propos des procédures concernant le matériel scolaire et les repas du midi.

Les mesures mises en place le printemps dernier sont toujours en vigueur. En résumé, dans la plupart des établissements, à partir de la semaine prochaine, le sac d'école et le matériel scolaire demeurent en classe.

Certains élèves bénéficient d'un service de traiteur. Mais, dans les autres cas, seule la boîte à lunch peut transiter de la maison à l'école. Cependant, il n'y a pas d'accès aux micro-ondes ni aux réfrigérateurs. Donc, l'utilisation de thermos et de produits refroidissant est recommandée. Finalement, le midi, ceux qui ont accès au transport scolaire peuvent continuer de dîner à la maison.

Évidemment, il peut y avoir certaines variantes selon les établissements, mais pour être certain, il suffit de consulter la lettre de retour en classe expédiée au cours des derniers jours par les directions d’école.

En plus d'accueillir 10 000 élèves, le Centre de services scolaire des Phares compte 2000 employés, dont 600 enseignants qui œuvrent au sein d'une quarantaine d'établissements.