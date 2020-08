Rentrée retardée dans plusieurs écoles de la région de Québec

Une vingtaine d’écoles de la région de Québec ne pourront pas accueillir les élèves comme prévu vendredi, a appris TVA Nouvelles.

Une vingtaine d'écoles appartenant à la commission scolaire de la Capitale-Nationale et de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries seront plutôt en mesure d'accueillir les élèves dès lundi prochain, soit un retard de quelques jours.

Du côté de la commission scolaire de la Capitale-Nationale, seuls les élèves du 2e cycle du secondaire seraient concernés par cette rentrée repoussée.

Les établissements d'enseignement concernés auraient manqué de temps pour mettre en place les nouvelles normes sanitaires imposées par la santé publique en ces temps de crise, dont le concept de «bulles-classes».

Un avis du ministère de l'Éducation est attendu au cours de la soirée pour donner les détails entourant cette nouvelle.

Des directions d'école débordées

Selon le président du Syndicat de l'enseignement de la région de Québec, certains milieux d'enseignement n'y arrivent tout simplement pas.

«Cette fois-ci, c'est 100% des élèves et les écoles secondaires n'ont que les journées pédagogiques normales qui sont nécessaires à préparer une année et en plus, on doit mettre en place des mesures exigées par la santé publique», explique Daniel Gauthier en entrevue avec TVA Nouvelles.

Selon M. Gauthier, des milieux ont demandé à leur direction et des directions d'écoles ont demandé à leur centre de services de retarder la rentrée scolaire.