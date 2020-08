Amende de 25 000$ pour un antimasque qui s'est fait passer pour un avocat

Le Barreau du Québec a donné un constat d’infraction de 25 000$ à un internaute antimasque de Sherbrooke, qui fait maintenant face à huit chefs d’accusation, pour s'être fait passer pour un avocat.

Jean-François Dubois est ainsi accusé d'«avoir exercé illégalement la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats».

Les faits reprochés à M. Dubois sont survenus entre le 25 juillet et le 3 août. Par l’entremise de son compte Facebook, l’accusé aurait prétendu être «autorisé à remplir les fonctions d’avocat», peut-on lire dans les détails des chefs d’accusation déposés contre lui.

Le Barreau du Québec accuse donc Jean-François Dubois d’avoir donné des conseils juridiques sur les réseaux sociaux, mais aussi en personne, comme ce fût le cas en juillet durant une manifestation contre les mesures sanitaires.

Il aurait alors donné des conseils à des policiers pour leur permettre de désobéir aux ordres.

Mercredi, M. Dubois s’est défendu contre ces accusations dans une vidéo publiée sur son compte Facebook.

«Je suis poursuivi pour plus de 25 000 $ par le Barreau du Québec, mes chers amis, imaginez-vous donc, pour avoir donné mon avis personnel sur des décisions de la Cour suprême, explique-t-il.

L’accusé affirme par ailleurs qu’il n’a jamais été membre du Barreau et qu’il n’est pas avocat, mais dit comprendre avoir «déjà utilisé, il y a deux ou trois ans, des expressions qui ont pu laisser croire que je l’étais».

Or, il faut être membre du Barreau pour présenter et offrir des conseils juridiques, soutient Me Jean-François Blanchette, un avocat criminaliste.

«Quelqu’un qui s’improvise [avocat], d’un commet un geste illégal, et deuxièmement, risque de causer des tords à certaines personnes qui vont peut-être croire en ses prétentions ou en ses connaissances», avance-t-il.