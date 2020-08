Bette Midler se moque de l’accent de Melania... et s’excuse

Bette Midler tient à s’excuser après s’être moquée de l’accent de Melania Trump en commentant la Convention Nationale Républicaine sur Twitter en début de semaine.

• À lire aussi: Melania Trump saluée pour son empathie lors de son discours

« Oh mon Dieu. Elle n’est toujours pas capable de parler anglais, a-t-elle écrit en référence à la première dame des États-Unis. Faites sortir cette immigrée illégale de la salle ! » « Tu es une slovène très chanceuse ! Et après toute cette chirurgie, tu as tiré un horrible jackpot et tu te retrouves enchaînée à un colossal idiot », a-t-elle ajouté dans un autre post.

AFP

Et même si certains fans de l’actrice ont trouvé ces commentaires hilarants, d’autres personnes les ont trouvé plutôt désolants, comme l'ancienne porte-parole de la NRA et collaboratrice du site d'extrême droite Breitbart, Dana Loesch, qui a répondu : « Une xénophobe qui ne parle qu’une langue se moque d’une immigrée qui peut en parler cinq ».

« Le parti de la diversité se moque d’une Américaine pour son accent... », a rétorqué l’acteur James Wood, un ancien démocrate qui a rejoint le parti républicain avec l'arrivée de Donald Trump et régulièrement évincé de Twitter pour y relayer des fake news. Quant à l’animatrice conservatrice Allie Beth Stuckey, régulièrement invitée sur Fox News, elle a écrit : « Venant de quelqu’un qui qualifie Trump de raciste... »

AFP

Des critiques qui ont poussé Bette Midler à présenter ses excuses. « L’enfer m’est tombé dessus parce que j’ai dit que Melania “n’était toujours pas capable de parler anglais” hier soir. Je n’aurais pas dû me moquer de son accent. L’Amérique est faite de gens qui parlent avec toutes sortes d’accents, et ils sont toujours les bienvenus », a déclaré Bette Midler.