Cégep de Baie-Comeau: la technique policière sera adaptée aux réalités autochtones

Le Cégep de Baie-Comeau va offrir à compter de l’automne 2021 une technique policière adaptée aux réalités autochtones.

La commission Viens et l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont été les éléments déclencheurs.

«On veut du monde formé, du monde qui comprend notre langue, notre culture, nos traditions, notre histoire, mais aussi nos enjeux d’aujourd’hui et nos aspirations de demain. On veut de vrais policiers», a réclamé jeudi Michèle Audette, conseillère en réconciliation et éducation autochtone à l’Université Laval.

Ce sera chose faite au Cégep de Baie-Comeau, qui offrira une technique policière adaptée aux réalités autochtones à l’automne 2021. Il aura fallu trois ans de travail et un partenariat avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour partager leurs connaissances et une partie de leur contingent.

Baie-Comeau pourra former trois cohortes de 20 étudiants. «Je pense qu’on va avoir énormément de demandes si on vit ce qui se vit ailleurs dans les 12 cégeps qui offrent la technique policière. Je pense qu’on va avoir beaucoup plus de demandes que le nombre d’étudiants qu’on va pouvoir prendre», a souligné le directeur général du Cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny.

Les futurs policiers seront initiés à la culture et à l’histoire des peuples autochtones, ainsi qu'à la façon d’intervenir dans les communautés. Les interventions en territoire isolé seront aussi de la partie.

La Côte-Nord compte neuf postes de la Sûreté du Québec et cinq corps de police autochtones sur son territoire. Ces derniers serviront de lieux de stage.