Des élèves du secondaire feront leur rentrée plus tard à Québec

Des écoles secondaires de Québec, qui peinent à tout mettre en place pour le début des classes, ont décidé de reporter la rentrée d’une journée pour les élèves de la fin du secondaire.

• À lire aussi: Rentrée retardée dans plusieurs écoles de la région de Québec

• À lire aussi: Le «casse-tête» d’une rentrée scolaire où tout est bousculé

À l’école secondaire de Neufchâtel, la direction a informé les parents mercredi en fin d’après-midi que la rentrée, prévue ce vendredi, sera reportée au lundi suivant pour les élèves de 4e et 5e secondaire, en raison des contraintes logistiques imposées par les mesures sanitaires.

Puisque les élèves doivent demeurer dans la même classe pour tous les cours, cette obligation «s’avère une opération colossale» pour les élèves de la fin du secondaire, où les cours à option sont multiples.

«Nous ne sommes pas en mesure de remettre les horaires de ces niveaux maintenant», a indiqué la direction par courriel.

Au centre de services scolaires de la Capitale, on indique que l’arrivée des élèves de 4e et 5e secondaire pourra se faire lundi dans certaines écoles, plutôt que vendredi.

Plusieurs directions d’écoles secondaires en avaient fait la demande au cours des derniers jours, a indiqué la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement.

«Minuit moins une»

Selon le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec, il n’est tout simplement pas possible d’organiser une rentrée ordonnée et sécuritaire pour vendredi dans certaines écoles secondaires.

«Il est minuit moins une, et on le voit, on n’y arrivera pas pour vendredi», affirme son président, Daniel Gauthier.

Des demandes de report ont aussi été faites dans des écoles secondaires du centre de services scolaires des Premières-Seigneuries, mais en soirée mercredi, la direction a indiqué que la rentrée s’y déroulera jeudi comme prévu.

Pourtant, la situation est loin d’être sous contrôle partout. «C’est le branle-bas de combat, les gens sont à vif, il y a beaucoup d’anxiété, lance un enseignant du secondaire qui a réclamé l’anonymat, par crainte de représailles.

Le son de cloche est toutefois différent dans d’autres écoles de Québec. «Malgré les critiques et les inquiétudes, l’ambiance générale est à la bonne foi, à la collaboration», affirme Mathieu Bernière, enseignant de français au secondaire.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, on se dit confiant que les écoles seront prêtes à accueillir les élèves.