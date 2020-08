Des proches aidants à bout de ressources abandonnés pendant le confinement

Une mère dont le fils de 9 ans a une trisomie 21 et dont la fille de 5 ans atteinte d’une maladie génétique est décédée en novembre dernier n’a reçu aucune aide extérieure pendant le confinement.

«Le CLSC dans notre cas nous a vraiment complètement laissé tomber, donc on n'avait plus aucune possibilité d'aide à domicile. Mon fils Elie tombe un peu dans une faille parce qu'il est considéré comme n’étant pas assez lourdement handicapé», explique Anouk Lanouette Turgeon, maman de Elie et proche aidante.

À la mort de sa fille en novembre, la mère de famille aurait eu besoin d’un espace à elle pour vivre pleinement son deuil.

«Ils sont vraiment épuisés, physiquement, émotionnellement et psychiquement», soutient Mélanie Perroux, coordonnatrice au Regroupement des Aidants Naturels du Québec, qui a mené un sondage auprès de 534 d’entre eux.

Ce sondage montre que 29% des proches aidants sondés ont moins d’énergie, 25% sont tristes et dépassés, 31% d’entre eux n’ont pas eu d’emploi pendant la pandémie et 22% n’ont pas repris le travail.

En matière de finances, 20% des aidants naturels sondés ont eu une augmentation des dépenses de 900$ par mois et 64% d’entre eux n’ont reçu aucune aide financière, même pas la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Prendre soin du physique, mais aussi de la tête

Les émotions sont grandes pour Francine Boulet qui prend soin de son mari, Denis Champagne, 59 ans, atteint de Parkinson. Durant le confinement, le CLSC lui a donné des services à domicile.

«Pour les soins, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait un problème majeur parce que tu n'es plus capable de joindre personne [...] Oui, on pense au physique du patient, mais la tête, on n'y pense plus trop!», explique Mme Boulet à TVA Nouvelles.

Toujours selon le sondage réalisé par le Regroupement des Aidants Naturels du Québec, 57% d’entre eux ont manqué de soutien lors de la première vague, dont 22% au niveau des tâches ménagères, 15% en termes de répit à domicile et 15% en ce qui a trait à l’aide psychosociale.

«Vivre avec la peur»

Geneviève Gagné prend soin de sa mère de 85 ans à Québec. Elle a dû annuler les soins du CLSC de 2h30 chaque jour parce que les préposés ne sont jamais les mêmes.

«Le plus difficile, ça a été, je dirais, de vivre avec la peur. La peur qu'elle soit malade, la peur que je sois malade et de me retrouver seule à ne plus pouvoir voir personne», explique la proche aidante.

Des aidants naturels se battent avec l'énergie du désespoir et c’est ce qui a permis à Anouk Lanouette Turgeon d'obtenir finalement du gouvernement 15 heures de soins par semaine pour une durée d’un mois.

«Si j'appelle et que je suis au bord du pont, vraiment, carrément, je me tire une balle dans la prochaine heure ou j'abandonne mon enfant. Là, oui, on va traiter le dossier en urgence», ironise Mme Lanouette Turgeon.