FEQXP: le Festival d’été amorce son déconfinement

La pause COVID-19 est terminée au Festival d’été. Du 17 au 19 septembre, l’événement FEQXP présentera une série de six concerts d’artistes québécois parmi les plus populaires du moment, devant une foule de 140 personnes maximum, à l’Impérial Bell.

Milk and Bone et Matt Holubowski (17), Louis-Jean Cormier et FouKi (18) ainsi que Bleu Jeans Bleu et Les Louanges (19) forment la grille horaire de cet événement qui prend la place de St-Roch XP, le petit frère automnal du Festival d’été.

Les artistes offriront de courtes prestations de soixante minutes, qui seront aussi retransmises en direct sur le web, à l’exception de celle de FouKi.

Les billets à 25 $, en formule de table à deux ou quatre personnes, sont en vente. Les prestations virtuelles sont offertes à 20 $ ou 60 $ pour les cinq qui sont disponibles.

« Il faut se relancer. Être dans l’action. Que les gens recommencent à aller voir des shows », a affirmé le programmateur du FEQ, Louis Bellavance, en marge d’une conférence de presse où ont été dévoilées les grandes lignes de ces concerts.

Un début

Depuis l’annulation de l’édition du FEQ 2020, les organisateurs ont exploré divers scénarios pour présenter des concerts sans en trouver une qui les satisfasse.

Une porte s’est ouverte quand la Direction de la santé publique à autoriser les rassemblements intérieurs de 250 personnes.

« Ça commence à être possible. À 140 personnes dans l’Impérial, nous ne sommes certainement pas arrivés où on voulait, mais c’est un début », dit Louis Bellavance.

Le streaming sera la clef

Le nerf de la guerre, ce qui déterminera si cette tentative de repartir la machine aura une suite cet automne, sera le nombre de billets vendus pour les retransmissions virtuels.

Grâce à l’apport de ses partenaires financiers, le FEQ met le paquet en vue de la captation des spectacles puisque cinq caméramans en plus de robots seront mis à profit.

C’est un gros test, convient le programmateur.

« Si les gens répondent en grand nombre sur le streaming, c’est la seule option pour aller plus loin. Sinon, on ne pourrait jamais poursuivre avec des artistes de ce niveau et une production de cette ampleur. La rentabilité est hors d’atteinte. »

*Une série de concerts gratuits d’artistes émergents aura aussi lieu à l’Impérial, chaque vendredi, du 16 octobre au 20 novembre. La programmation sera dévoilée prochainement.

*Quant au festival Toboggan, dont la première édition a eu lieu en décembre dernier, le FEQ ignore encore si les directives de la Santé publique lui permettra de récidiver à Place George-V.