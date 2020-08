Jour de rentrée dans les écoles de la province

La fébrilité et l’excitation de retrouver les amis, mais surtout une vie plus normale, ont surpassé l’anxiété liée à la pandémie, lors de la rentrée dans une école primaire de Québec visitée par Le Journal.

• À lire aussi: Donner le temps aux élèves de s’adapter sera la clé du succès

• À lire aussi: Le «casse-tête» d’une rentrée scolaire où tout est bousculé

• À lire aussi: Beaucoup de démissions chez les enseignants, prévient la FAE

• À lire aussi: Pas de parascolaire entre élèves de différentes classes

On devinait des sourires sous bien des masques dans la cour de l’école de l’Arc-en-ciel, en ce jeudi matin frisquet. Tant chez les parents que chez les enfants, on sentait le soulagement d’enfin retrouver la routine, dans un contexte finalement pas si éloigné de ce qu’il était avant que la COVID-19 ne nous tombe dessus.

«J’étais plus stressé de voir mon prof et de voir ma classe que par les mesures sanitaires», confiait Lili-Rose Morin, qui amorce sa 6e année.

«C’est sûr qu’on a hâte de voir comment ça va se passer, mais on est surtout excités de voir nos amis», ajoutait sa collègue de classe Dalia Quan.

Ces quelques mots ont fait beaucoup de bien à la directrice de l’établissement, Patricia Boulé. En fait, les deux jeunes filles confirmaient que c’était mission accomplie pour son équipe en cette rentrée particulière.

«Ça fait du bien, parce que ça montre que la COVID n’a pas pris le dessus sur notre rentrée, sur cette excitation-là qu’on vit chaque année», se réjouit la directrice, qui anticipait cette première journée depuis plusieurs semaines. «J’étais réveillée à 4h30, ce matin!»

Mesures bien appliquées

Dans la cour, dès 7h45, les élèves ont rapidement rejoint leurs collègues de «bulle-classe», avec lesquels ils ne sont pas obligés de respecter la distanciation.

À deux mètres, une autre bulle était créée pour accueillir les parents à proximité, question d’amenuiser les impacts de la séparation de la rentrée. L’attention a été appréciée par certains parents qui tentaient tant bien que mal de cacher l’émotion sous leur masque et leurs lunettes de soleil.

Peu après 8h, tour à tour, les élèves ont pris le chemin de leur classe, respectant la nouvelle circulation qui permettra d’éviter les croisements dans les corridors. Rendus à destination, fini les masques pour les grands de 5e et 6e année, qui n’ont aucunement rechigné à l’idée de porter le couvre-visage.

La classe apparaît donc normale, sauf pour les enseignants, qui doivent porter masque et visière lorsqu’à moins de deux mètres des élèves.

Sécurisant

Ces mesures, déjà appliquées lors du court retour en mai et juin, satisfont les parents de l’Arc-en-ciel.

«Ça sécurise tout le monde de savoir que les mesures de distanciation sont appliquées, mais qu’elles ne prennent pas non plus trop de place. Ça va faire du bien de reprendre une vie normale, de retrouver notre routine», confiait Pascale Breton, maman d’élèves et présidente du conseil d’établissement.

Un peu plus loin, Geneviève Raymond s’apprêtait à quitter son fils Anthony, excité à l’idée d’entrer à la maternelle. La mère de famille, infirmière qui travaille en première ligne dans la lutte contre la COVID-19, aurait eu des raisons de s’inquiéter, mais c’était loin d’être le cas.

«Je vois comment ça se passe dans mon travail et ça ne me stresse pas. Anthony non plus n’est pas stressé. Le masque, la visière, il les a vus, il sait c’est quoi. Il est au courant de ce qui se passe», raconte Mme Raymond.