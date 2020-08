La loi 101 : un fondement à réparer

Le gouvernement de la CAQ, par une lettre ouverte du ministre Simon Jolin-Barrette, a réitéré hier son adhésion à la Charte de la langue française à l’occasion du 43e anniversaire de son adoption.

Le geste doit être souligné puisque la CAQ, en matière de protection du français, s’est déjà montrée ambivalente.

Fondement

Cette loi, on l’appelle plus couramment loi «101», mais elle porte bien son nom de «charte», car elle est devenue avec le temps un des fondements de la nation québécoise, une de ses lois quasi-constitutionnelles.

Une sorte de consensus s’est établi autour de ses principes. Elle a même été qualifiée de «grande loi canadienne» par un anti-nationaliste comme l’ancien ministre fédéral Stéphane Dion.

Opposition libérale

Cela contraste avec les déchirements lors de sa mise au monde. Si elle fut adoptée au mois d’août 1977, c’est que le gouvernement Lévesque ne voulait pas bâillonner les oppositions. Et les libéraux en particulier s'étaient déchainés contre elle; firent trainer les débats.

Heureusement que le ministre responsable, Camille Laurin, a tenu son bout, tant devant l’opposition que devant ses collègues, puisque la loi 101 fait maintenant partie de cette courte liste de législations qui ont vraiment changé la société où elles ont été adoptées. «Il y a fort à parier que le Québec d’aujourd’hui ne serait pas le même» sans elle, écrit justement le ministre Jolin-Barrette.

Certains historiens vont jusqu’à dire qu’elle sécurisa tellement les Québécois que plusieurs d’entre eux en sont venus à considérer l’indépendance (même dans son avatar péquiste de «souveraineté-association») moins urgente, voire non essentielle.

Des souverainistes idéalistes s’en désolent même. Pour eux, il fallait que ce soit l’indépendance ou rien.

Non-ethnique

Or, on doit à cette loi un des plus importants changements: grâce à la règle de l'école publique en français, la loi 101 a «désethnicisé» cette langue au Québec. Cela a complété le principe de seule langue officielle de l’État sur ce territoire, adoptée sous Bourassa. Afin qu’elle soit une «langue de convergence» dans un creuset québécois.

Du moins en principe. Car depuis son adoption, la loi a été attaquée devant les tribunaux du Dominion. C’était le strict droit de ceux qui l'ont contestée, certes. Mais ils eurent un appui hyperactif du gouvernement fédéral de Trudeau père. D’abord en argent, et ensuite constitutionnellement, avec l’insertion forcée d’une charte des droits en 1982, laquelle dopa les contestations.

Certains compromis (sur l’affichage par exemple) ont résulté de ce ping-pong entre les tribunaux et l’Assemblée nationale, mais pour que le français soit une vraie langue commune au Québec, certaines choses restent à faire ou refaire.

Un coup de pouce est nécessaire dans ce nouveau monde interconnecté par les géants du web américains devant lequel les libéraux au pouvoir se sont montrés indolents.

Entre autres, le français langue de travail doit être réaffirmé, encouragé. Même pour les organismes et entreprises tombant dans les compétences fédérales. Il faudrait aussi étendre la loi 101 au réseau collégial.

«Il est temps d’agir. Nous y arriverons», soutient M. Jolin-Barrette. À quoi exactement? On a bien hâte de le savoir.