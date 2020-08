La pandémie fait mal à Sportscene

La crise sanitaire a fait mal au Groupe Sportscene, qui exploite le réseau des restaurants La Cage-Brasserie sportive.

L’entreprise de Boucherville, en Montérégie, a affiché des pertes de 7,1 millions $, ou 83 cents par action, au troisième trimestre terminé le 24 mai dernier. L’an dernier, pendant la même période, Sportscene avait enregistré un surplus de 1,1 million $, ou 0,13 $ par action.

Pendant ce difficile trimestre marqué par une pandémie sans précédent, Sportscene a subi une baisse de 77 % des ventes totales de ses restaurants, qui ont dû fermer le 25 mars, trois semaines après le début du trimestre. Les semaines ayant suivi, seulement une quinzaine de restaurants sont demeurés ouverts et ont pu offrir un service de livraison à domicile, de commandes pour emporter et de plats prêts-à-manger.

«Bien que nos résultats du troisième trimestre aient été affectés par la COVID-19, je suis fier du travail accompli par nos employés, franchisés et partenaires durant cette période sans précédent», a indiqué Jean Bédard, président et chef de la direction de Groupe Sportscene.

«Leur créativité et capacité d'adaptation ne cessent de m'impressionner et c'est en grande partie grâce aux efforts collectifs que nous avons pu continuer à servir une partie de notre clientèle lors du grand confinement, notamment via La Cage - Chez vous avec une offre bonifiée de plats à livrer, à emporter et à cuisiner, a ajouté l’homme d’affaires. De plus, la vente au détail des produits La Cage et Moishes poursuit sa croissance avec le déploiement dans plusieurs nouvelles bannières d'alimentation.»

L’entreprise reprend tranquillement un nouveau rythme de croisière depuis la réouverture des salles à manger, en juin.