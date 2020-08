Le port du masque va devenir obligatoire dans tout Paris

Le premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi que le port du masque allait devenir obligatoire dans l'ensemble de la capitale, Paris, et pourrait gagner d'autres grandes villes du pays.

«Le préfet, après concertation avec la maire (Anne Hidalgo), va étendre le port du masque dans l'ensemble de la capitale», une obligation limitée jusque-là à quelques quartiers, a dit le premier ministre, tout en précisant que la mesure était toujours «en cours d'étude».

«La question évidemment se pose pour la petite couronne (banlieue proche), compte tenu des circulations entre ces territoires», a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse consacrée à l'épidémie du coronavirus qui «regagne du terrain» sur le territoire français.

À Marseille, autre grande ville située dans un département «rouge» (circulation plus active du virus), le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a annoncé mardi l'obligation du port du masque dans toute la ville et la fermeture des bars et restaurants à 23 h dans l'ensemble des Bouches-du-Rhône.

À Paris comme à Marseille, le nombre de cas positifs dépasse le seuil des 50 pour 100 000.

Le premier ministre a aussi souligné jeudi que le port du masque pourrait être généralisé dans d'autres grandes agglomérations des 21 départements désormais placés en zone rouge.

«Dans les 21 départements où le virus circule activement, les préfets disposent de pouvoirs renforcés (...) et sont invités, après concertation avec les maires, à généraliser le port du masque dans l'espace public, au moins dans les grandes agglomérations et dans les grandes villes», a-t-il annoncé.

Paris est considérée comme une zone à risque par plusieurs pays. La capitale française vient ainsi d'être ajoutée par la Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins de se soumettre au retour à un dépistage et une période d'isolement.