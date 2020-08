Le premier débat des candidats à la direction du Parti québécois a donné lieu à de bons échanges, mais la formation politique peine à rendre concrète l’idée hypothétique de la souveraineté, très loin des préoccupations quotidiennes des Québécois.

Mario Dumont convient que le Parti québécois, qui tente de se rebâtir comme un véhicule indépendantiste, doit discuter de la souveraineté, mais le nombre d’étapes avant d’y arriver à de quoi faire décrocher même les plus fervents défenseurs du projet.

«Si je gagne le leadership, si le PQ prend le pouvoir à la prochaine élection, si les Québécois veulent un référendum et qu’ils votent oui. [...] Un moment donné, il y a tellement de “si”, que tu te dis, moi, à 50 ans, j’ai plus de chances statistiquement de mourir du cancer dans les trois prochaines années que tout ça d’arriver. Ça fait que tu ne les écoutes plus.»

La souveraineté, aussi importante soit elle pour le Parti québécois et ses membres, demeure très loin des préoccupations actuelles des Québécois, ajoute Mario Dumont.

«On est dans un monde hypothétique, mais dans le monde réel, on est dans une semaine de rentrée [scolaire], l’économie a mangé une claque, on est pris avec une pandémie, on a des trous dans les routes et nos projets de transport en commun ne se construisent pas parce qu’on est embourbés», dit-il.

S’il a regardé le débat de mercredi soir seul, l’animateur explique qu’il a l’habitude de le faire avec des gens moins politisés, notamment ses enfants, afin d’obtenir leurs impressions.

«Mes enfants auraient eu la mâchoire décrochée en se disant, “mais de quoi ils parlent?”», lance-t-il.

«C’est loin, loin, loin de la préoccupation quotidienne de monsieur et madame Tout-le-Monde. Des fois, c’est vrai qu’il faut s’élever un peu, mais des fois tu t’élèves tellement que tu ne touches plus à terre.»

